Aparatós accident entre un camió cisterna i un turisme a l'N-340, a Alcanar

Accident de @transit a la N-340 a Alcanar amb un turisme i un camió cisterna, que transporta oli vegetal, implicats. 4 dotacions #bomberscat treballen per contenir la fuita i s'estan fent gestions pel transvasament de la cisterna. @mossos pic.twitter.com/vyQHMjDUD5 — Bombers (@bomberscat) 9 de maig de 2018

Un nou accident a l'N-340 al seu pas per Alcanar (el Montsià) entre un camió cisterna i un turisme ha provocat el tall en els dos sentits de la via. Segons informa el servei d'incidències del Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha produït al voltant de les 21.30 h de la nit al punt quilomètric 1.065. Una persona ha resultat feridaEs desconeixen les causes de l'accident però en les primeres imatges es pot constatar com la cisterna del camió, que transportava oli vegetal, ha quedat de través i bolcada a la via. El turisme, un tot terreny blanc i la part motora del camió, per la seva banda, han caigut al voral.Fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçat quare dotacions de bombers que han treballat per contenir la fuita i fer les gestions oportunes per al seu transvasament.La calçada ha quedat tallada en els dos sentits de la marxa i s'ha reobert unes hores més tard.

