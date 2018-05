«Aguas Torcidas»: l'última pífia de la Guàrdia Civil

El Parque nacional de Aguas Torcidas y Lago de San Mauricio (Parc Nacional d'Aigüestortes) es un lugar idílico, situado en la parte central de los Pirineos en la provincia de Lérida

Allí nuestro #Seprona vigila para que se cumplan las leyes y nuestra flora y fauna. pic.twitter.com/1qbmiYtzgm — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) May 9, 2018

El #Seprona vigila nuestro medio ambiente para que nadie lo altere. En ésta ocasión un motorista controla desde lo alto el entorno de la ciudad menorquina de #Menorca.



Precioso paisaje que hace más agradable nuestro trabajo. pic.twitter.com/PMnqQeFYDV — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) May 7, 2018

La Guàrdia Civil s'inventa pobles, com Sant Esteve de les Roures, però ara també fa traducció lliure i rebateja el Parc Nacional d'Aigüestortes com el Parque Nacional de Aguas Torcidas. Ha passat aquest dimecres al vespre, a Twitter, en una piulada que ja ha rebut un allau de respostes criticant la poca delicadesa de la benemèrita.No ha estat un bon dia per a la Guàrdia Civil, que aquest matí ha estat al centre també de totes les mofes de la xarxa. En una piulada informant de la feina que fa la unitat anomenada Seprona, encarregada de vetllar pel medi ambient i perquè "ningú l'alteri", s'han inventat "la ciutat menorquina de Menorca". "Preciós paisatge que fa més agradable la nostra feina", apunten. De fet, l'anomenada Seprona també ha de vetllar perquè es compleixin les lleis a nou "Parque Nacional de Aguas Torcidas".

