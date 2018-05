Almenys un ferit en un accident apartós a Alcanar entre un cotxe i un camió cisterna

Així ha quedat la carretera després de l'accident. Foto: Pere Pepiol

La cisterna, al mig de la via. Foto: Pere Pepiol

Accident de @transit a la N-340 a Alcanar amb un turisme i un camió cisterna, que transporta oli vegetal, implicats. 4 dotacions #bomberscat treballen per contenir la fuita i s'estan fent gestions pel transvasament de la cisterna. @mossos pic.twitter.com/vyQHMjDUD5 — Bombers (@bomberscat) 9 de maig de 2018

Almenys una persona ha resultat ferida en un xoc que ha tingut lloc aquest dimecres a la nit a la carretera N-340, al seu pas per Alcanar (Montsià), entre un cotxe i un camió cisterna. Els Bombers han rebut l'avís del sinistre a les 21.19h.Hi han enviat quatre dotacions, que quan han arribat a l'indret han hagut d'excarcerar el conductor de l'automòbil de l'interior de les restes del vehicle. Després l'han atès efectius sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques, tot i que la gravetat de les lesions no han transcendit.A conseqüència del xoc, el camió cisterna, que transportava oli vegetal, ha perdut part de la càrrega. Els Bombers han començat a netejar la zona, però les fuites a la cisterna han obligat a activar un altre camió per transvasar la part que encara no s'havia perdut.

