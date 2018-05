Esade va fer professor Urdangarin després de facilitar-li la llicenciatura

Nova revelació sobre el tracte de favor que el cunyat de Felip VI, Iñaki Urdangarin, pendent d'entrar a presó pel cas Nóos, va rebre a l'escola de negocis Esade. Diumenge es va saber que la universitat li va facilitar el trajecte acadèmic amb convalidacions i fent la vista grossa a l'hora de fer treballs i rebre les classes. El diari Ara publica aquest dijous que, un cop llicenciat, el marit de la infanta Cristina va ser, a més, incorporat com a professor del centre, que per ara intenta evitar la polèmica i no ha pres cap mesura.L'exjugador d'handbol va ser professor de l'assignatura de consultoria estratègica entre 2002 i 2004, però l'escola afirma que només era "col·laborador acadèmic". Segons Esade la tria la va fer el titular de l'assignatura, Marcel Planellas, que encara és un dels seus professors. Planellas va ser-ne també secretari general (número dos) entre el 2006 i el 2012. Va haver de dimitir del càrrec a Esade quan es va saber que Urdangarin l'havia contractat pel fraudulent Institut Nóos i li havia pagat 128.000 euros per suposades feines de consultoria.

