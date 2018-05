VÍDEO La senyora que va rebre Junqueras a Sevilla viatjarà a Catalunya «per entendre què passa»

Una sevillana

Recibió en su casa a @junqueras

Ahora viaja a Cataluña para entender qué pasa

FOLLOW a @EugeniaParejopic.twitter.com/7aMrCGmXxw — Jordi Évole (@jordievole) May 9, 2018

¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Soy Eugenia, he participado en un nuevo programa de televisión que emitirá pronto @laSextaTV y hoy me estreno en esto de Twitter... pic.twitter.com/RY7dtZR6BS — Eugenia Parejo (@EugeniaParejo) May 9, 2018

Eugenia Parejo, una dona de Sevilla, va rebre Oriol Junqueras a casa seva en un programa de Salvados fa tres anys. Ara, tal com ha anunciat Jordi Évole, Parejo viatjarà a Catalunya "per entendre què passa". El programa encara no té data d'emissió. En un vídeo compartit a la xarxa, Évole ensenya a Parejo com fer servir les xarxes socials. "Has entès com funciona?", pregunta Évole. I ella respon: "Si he entès els catalans, com vols que no entengui això?Quan Junqueras va complir 100 dies a la presó, Parejo va explicar que "no deixava de pensar en la dona i els filla" del dirigent d'ERC: "És un horror", deia. Tots dos van fer amistat arran deli ella el va venir a visitar algun cop, com per exemple durant l'1-O. Des de llavors, el defineix com "la persona més coherent i sensata" que coneix, a més de ser "pacífic, tranquil i un tros de pare" i "algú que "sap consensuar amb gent amb idees diferents".Aquest és el primer vídeo que ha compartit a la xarxa:

