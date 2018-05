Tres detinguts en dues intervencions contra narcopisos del Raval

Tres persones han resultat detingudes aquest dimecres en dues intervencions de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra contra els anomenats narcopisos al barri barceloní del Raval. En les mateixes intervencions s'han desmantellat dos punts de venda de drogues, que els propietaris dels immobles han tapiat.A banda, s'han intervingut substàncies estupefaents, estris i diners en efectiu. La primera intervenció ha tingut lloc al matí en un local i, la segona, a la tarda, en un domicili del barri. Un dels detinguts s'ha fet en la primera entrada, on també s'ha comissat 13 grams d'heroïna, 17 de marihuana, cocaïna en poca quantitat i 900 euros en efectiu. En aquest local s'ha detingut també una segona persona per un requeriment que tenia pendent.Les altres dues detencions s'han fet durant la segona entrada practicada aquesta tarda en un domicili del barri, on també s'han intervingut 2 grams de cocaïna, quatre embolcalls d'heroïna, una balança de precisió, estris de manipulació i 200 euros en efectiu.Des de l'any 2017, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han realitzat 62 entrades en pisos i locals en matèria de salut pública i 84 detencions en el barri del Raval. Ambdós cossos policials mantindran els dispositius de seguretat i les investigacions obertes relatives al tràfic de substàncies estupefaents.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)