El tancament del Pitarra indigna els veïns: «No és un cas aïllat»

Veïns concentrats davant de l'històric Pitarra Foto: Gerard Fageda

"El problema de l a històrica rebotiga del Pitarra , no és un cas aïllat. Cada dos per tres ens trobem amb coses així", ha assegurat aun dels manifestants que aquest dimecres s'ha congregat davant del local, situat al barri Gòtic de Barcelona.Tal com expliquen els veïns, cada vegada hi ha més comerços històrics de la ciutat que es veuen obligats a abaixar la persiana. L'última víctima que s'ha endut el turisme massiu i la despersonalització de Barcelona ha estat el Restaurant Pitarra, que s'ha convertit en un pub irlandès "El propietari, finalment, no instal·larà una cambra frigorífica a la rebotiga" -on es troba part del patrimoni cultural de Serafí Pitarra-, han celebrat els activistes. Però han lamentat que aquest material quedi ara "a mercè del nou propietari". També han anunciat que tenen un inventari i fotografies de tot el que encara es conserva al local i que l'Ateneu de Barcelona ja se n'ha endut una part per exposar-ho.Desenes de manifestants han retret a polítics, funcionaris i tècnics de l'Ajuntament de Barcelona que el local no estigui protegit i han demanat que es creï un nou concepte: "patrimoni vivencial". D'aquesta manera, "els criteris per incloure edifics als catàlegs de béns protegits no seran tan sols de caràcter arquitectònic o artístic, sinó que també tindran en compte el valor històric i simbòlic".En la lectura del manifest en defensa de la conservació de la Rebotiga del Pitarra s'ha denunciat que "d'ençà que el restaurant es va posar a la venda, ni l'Ajuntament ni cap altra administració han pres mesures destinades a protegir-lo". ERC, que va impulsar la campanya "Salvem Pitarra" que compta amb més de 2.500 signants, és l'única formació que s'ha preocupat activament per la conservació de la rebotiga De fet, el president del grup municipal d'ERC, Alfred Bosch, ha assistit a la manifestació i ha recordat que els republicans van demanar declarar el restaurant Pitarra com a Bé Cultural d'Interès Nacional. Ha lamentat, però, que hagi de ser un conseller de la Generalitat qui signi aquesta la sol·licitud, perquè, a causa de "l'aplicació de l'article 155, no n'hi ha".Finalment, s'ha passat el megàfon als veïns que han assistit a la manifestació. Martí Cusó, un dels assistents a la concentració, ha denunciat que hi ha negocis que s'instal·len a les zones turístiques de la ciutat que no són respectuosos amb els residents. "No ens és igual que posin una bacallaneria o un pub en comptes del Pitarra; aquest bar ja ha rebut queixes per fer soroll a la nit", ha denunciat després que altres veïns recordessin amb nostàlgia històrics comerços que han anat tancant els últims anys.

