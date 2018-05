JxCat lamenta que la Blanquerna hagi «decidit no acollir» un acte amb familiars dels presos

▶️ Els diputats i diputades de @JuntsXCat participen a l'acte organitzat pels fills i familiars dels presos polítics que la Facultat de @BlanquernaFCRI ha decidit no acollir#LlibertatPresosPolítics🎗#RetornExiliats pic.twitter.com/X4Q4jstibR — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) May 9, 2018

Junts per Catalunya ha lamentat aquest dimecres a través de Twitter que la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (URL) hagi "decidit no acollir" un acte amb fills i familiars dels "presos polítics" que s'havia de celebrar avui. Ho han fet en una entrada a la xarxa social en què es pot llegir: "Els diputats i diputades de JxCat participen a l'acte organitzat pels fills i familiars dels presos polítics que la Facultat URL ha decidit no acollir". La piulada va acompanyada d'un seguit de fotografies dels càrrecs electes i els fills dels empresonats a l'exterior de la universitat.La Taula per la Democràcia dels treballadors de la URL, organitzadora de l'esdeveniment, ha lamentat la "inflamació tuitaire" que ha generat la notícia, i ha sortit al pas de la crítica subratllant que l'acte no s'ha suspès, sinó que s'ha ajornat fins a la primera setmana de juny.Els organitzadors també han explicat que fa "més d'un mes" que es van adreçar a l'Associació Catalana pels Drets Civils per proposar als fills dels presos si volien participar en un acte amb estudiants de la facultat.Segons afirmen, l'Associació no els va avisar fins a ahir que hi assistirien quatre persones. I afegeixen que davant d'aquest marge no podien "garantir l'èxit" de l'acte, per la qual cosa van decidir ajornar-lo. Per això afirmen que "no és cert" que la facultat hagi suspès l'acte, i recorden que la setmana passada es va celebrar al mateix indret un homenatge al conseller cessat per l'article 155 i empresonat per ordre del Tribunal Suprem Raül Romeva.I informen que, "d'acord amb els fills dels presos", la taula rodona d'avui se celebrarà el 4 o 5 de juny. Per tot plegat consideren "fora de lloc" que aquest "malentès" hagi estat "amplificat" fins a generar la "falsa informació" de la suspensió de l'acte.

