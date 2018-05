El Barça passa per sobre del Vila-real i es manté imbatut a la Lliga (5-1)

El Barça continua imbatut. Amb el doblet a la butxaca aquest és el principal repte que encara tenen pendent els jugadors dirigits per Ernesto Valverde aquesta temporada. Mantenir la casella de derrotes en blanc és ara la màxima prioritat, així com la bota d'Or de Messi, que avui ha sumat una diana més. Els blaugrana han fet els deures aquest dimecres al Camp Nou i han guanyat al Vila-real. Coutinho, Paulinho, Dembélé -per partida doble- així com l'astre argentí, han estat els encarregats de perforar la xarxa. Pel conjunt visitant ha fet el gol de l'honor Sansone.L'inici del partit ha estat marcat per la poca intensitat de tots dos equips. Amb la lliga ja sentenciada i gairebé res en joc sobre la gespa més enllà del rècord d'imbatibilitat, blaugranes i groguencs han transcorregut els primers minuts de l'enfrontament a veure-les venir. Poca velocitat de circulació de pilota i molt toc al mig del camp.Malgrat la manca d'intensitat, tan sols han passat 10 minuts fins que el Barça ha obert la llauna. S'han fet grans els nouvinguts, aquells que no han estat capaços de complir amb les expectatives. Dembélé i Coutinho. El jove francès ha encadenat una jugada magnífica, on ha driblat a uns i altres. Asenjo, però, li ha torpedinat l'obra mestra. Ha estat llavors quan el brasiler, com un autèntic killer, ha aprofitat que el porter no ha blocat la pilota i ha rematat a plaer.La diana de Coutinho ha obert la veda. Han passat només cinc minuts fins que els de Valverde han aconseguit anotar el segon. De córner, després d'una passada magistral -amb sotana inclosa- d'Iniesta a Digne, que ha habilitat Paulinho perquè eixamplés la distància en el marcador.Des que Iniesta va anunciar que marxava del club de la seva vida, entre l'afició culer es repeteix una vegada i una altra la mateixa pregunta: "I ara què?". Aquest dimecres, de ben segur, més d'un dels milers d'assistents al Camp Nou s'ho han tornat a preguntar després de la deliciosa combinació entre Messi i el futbolista manxec que ha desembocat en el tercer gol del conjunt blaugrana. Iniesta assistent i l'altre argentí, amb precisió i elegància, rematador. 3-0 i cap a descansar una estona.El Vila-real ha sortit del túnel dels vestidors amb la voluntat de no ser un mer extra en l'obra d'aquest dimecres. El conjunt dirigit per Javi Calleja ha fet un parell de passes endavant i s'ha fet notar a l'àrea de Cillessen, que ha demostrat tenir reflexos en diverses ocasions. Tot i la bona actuació del porter neerlandès, Sansone ha aconseguit superar-lo per retallar diferències.La immensa majoria de minuts que han vingut a continuació han estat de pur tràmit. El ritme ha caigut en picat i el pic màxim d'emoció que ha viscut el Camp Nou a partir del gol del Vila-real ha estat la substitució d'Iniesta. La graderia ha tornat a dedicar una ovació de luxe a un dels millors jugadors de la història del club.Rakitic s'ha disfressat de virtuós i ha regalat una jugada mestra als pocs aficionats culers que aquest dimecres s'han animat a anar a l'estadi. Doble sotana i caramel per a Dembélé, que dos minuts després n'ha fet un altre. 5-1 i un partit menys per a fer història.

