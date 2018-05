Mas: «Em consta que la decisió que prendrà Puigdemont serà amb ple sentit de país»

L'expresident Artur Mas ha assegurat que li consta que la decisió sobre el candidat alternatiu que proposi Carles Puigdemont es prendrà "amb ple sentit de país". Mas ha afirmat que no té "cap pista" de qui serà la persona i que no li toca "especular". També ha criticat que les decisions d'un "estat espanyol intolerant" hagin "barrat el pas" a les candidatures de Puigdemont i també Jordi Sànchez i Jordi Turull.Sobre el procés judicial contra els líder sobiranistes, ha llençat una advertència als tribunals espanyols. "Haurien de reflexionar perquè quan es forcen tant les costures de l'estat de dret es pot convertir en un boomerang", ha declarat. Mas, que és a Madrid per pronunciar una conferència, creu que això ja s'està produint "en part" amb alguns "revessos" dels tribunals belgues i suïssos. També ha criticat que la Fiscalia del Tribunal de Comptes demani ara que se'ls condemni a retornar els 5 milions d'euros que, segons el ministeri públic, va gastar en el 9-N. "Això ja s'ha jutjat per la via penal i ens van absoldre del delicte de malversació, què fan ara removent això?", s'ha preguntat.L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha assegurat que no sap qui serà el nou candidat que proposi Puigdemont i ha criticat els impediments que els tribunals espanyols i el govern de Mariano Rajoy han posat per "barrar el pas" a la candidatura de Puigdemont i també a la de Sànchez i Turull. "El pla inicial no era capriciós sinó que era la conseqüència directa de les eleccions del 21 de desembre, tots ells es van presentar a les eleccions i són diputats", ha defensat.Ara bé, reconeix que amb l'admissió a tràmit del recurs presentat pel govern espanyol contra la reforma de la Llei de presidència es posarà el punt i final a l'opció de Puigdemont. El TC es reuneix aquesta tarda per abordar aquest recurs. Una admissió a tràmit suposarà la suspensió automàtica de la reforma de la llei. "Ara li toca a Puigdemont fer el pas i confia que la decisió que prengui serà amb un ple sentit de país, i així em consta que serà", ha afirmat. Mas ha recordat que Puigdemont només farà una proposta de nom però que haurà de ser el Parlament qui l'acabi validant en el debat d'investidura.D'altra banda, Mas ha qüestionat el procés judicial contra els líders sobiranistes i ha dit que a la justícia espanyola no hi ha "suficient imparcialitat ni protecció de drets" com per "confiar-hi plenament". "Ho dic amb neguit i no amb alegria, però les evidències són cada cop més grans", ha manifestat Mas, en referència a les diferències de criteri entre tribunals europeus que estudien les ordres de detenció i entrega dels consellers destituïts a l'estranger i també de Puigdemont. En aquesta línia, ha alertat els tribunals espanyols que si "forcen tant les costures de l'estat de dret" les seves decisions poden convertir-se en un "boomerang".També ha criticat que la Fiscalia del Tribunal de Comptes demani que se'l condemni a pagar 5 MEUR per l'organització del 9-N perquè, segons el ministeri públic, la consulta es va pagar amb diner públic. Fins ara, Mas i la resta de consellers investigats en aquest tribunal han aportat una fiança de 5,2 milions d'euros. L'expresident recorda que el TSJC ja els va jutjar per la via penal i que els va absoldre del delicte de malversació.En aquest context, es pregunta per què ara el Tribunal de Comptes insisteix en aquesta via. "Què fan ara acusant-nos d'una cosa que ja ha estat jutjada? Això és estat de dret? Protecció de drets individuals? No ho és", ha manifestat.Preguntat sobre si considera encertat l'acte d'homenatge a l'expresident Jordi Pujol del passat dilluns, ha defensat que és "lògic" que hi hagi persones que vulguin "equilibrar el judici" que s'està fent a la seva trajectòria. "Ell és el primer que s'ha penedit d'algunes coses que ha confessat però és lògic que hi hagi persones que vulguin equilibrar una obra que va tenir moltes coses positives que s'hauran de reconèixer", ha conclòs.L'expresident és a Madrid per pronunciar una conferència sota el títol Catalunya: l'ahir i el demà. L'acte s'havia de celebrar a la Universitat Politècnica de Madrid, que va vetar-ho argumentant que la presència del president podia "danyar la imatge de la universitat i crear una polèmica innecessària". Mas ja va criticar la decisió i va lamentar dilluns que si a la universitat "s'amputa" la llibertat d'expressió, "deixa de ser la universitat com l'havíem conegut". Finalment, la conferència s'ha celebrat a porta tancada (no ha transcendit la ubicació) i s'ha pogut seguir a través d''streaming'.

