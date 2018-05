El govern espanyol insisteix que TV3 i Catalunya Ràdio divideixen els catalans

El govern espanyol ha reiterat en resposta a una bateria de preguntes del grup al Congrés del PDECat que TV3 i Catalunya Ràdio divideixen la població catalana. Els diputats Antoni Postius i Jordi Xuclà preguntaven els criteris "objectius" que el secretari d'Estat per a les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, va utilitzar a finals de desembre per afirmar en una entrevista a Radio Huesca que l'actitud dels dos mitjans públics catalans a l'entorn del procés d'independència és "una vergonya".L'executiu de Mariano Rajoy ha contestat per escrit al grup del partit demòcrata que ambdós mitjans han de ser "per a tots i cadascun" dels ciutadans i que "han d'unir i no dividir la població, com és el cas". Els diputats catalans també pregunten si Bermúdez "té intenció de demanar disculpes o rectificar" unes altres declaracions que va fer a la mateixa entrevista, segons les quals, "una part de la societat catalana creu, en part per culpa de la informació que rep dels mitjans de comunicació públics, que l'única sortida per a Catalunya és la independència". El govern espanyol ha contestat per escrit que van ser declaracions "a títol personal".En una altra pregunta, el PDECat demana al ministeri de Presidència que valori les declaracions del secretari d'Estat, però el govern espanyol ha reblat que no en fa cap valoració. Tampoc té previst prendre cap mesura en relació a aquestes afirmacions. A banda, assegura que el secretari d'Estat no considera que hi hagi altres mitjans de comunicació que també siguin una vergonya.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)