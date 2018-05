El festival Strenes tanca l'edició 2018 amb 30.400 espectadors

Carmen 113 rep el guardó al Talent gironí Foto: ACN

Nou repte superat pel festival Strenes , que tanca l'edició 2018 assolint els objectius marcats. El primer, arribar als 30.000 espectadors: enguany, han passat pels concerts un total de 30.400 espectadors, xifra que queda per sota del registre del 2017 (32.250), però que és molt bona si es té en compte que es va suspendre el concert inaugural al terrat de l'Oficina de Turisme, l'acte més multitudinari amb uns 8.000 assistents. L'actuació prevista d'Els Catarres es va anul·lar en solidaritat amb els presos polítics El certamen, que ja havia penjat abans de començar el cartell de complet dels concerts de Luz Casal, Joan Dausà, Txarango, Sau30, Ramon Mirabet i el Pot Petit, també pot presumir de generar un impacte econòmic d'1,5 milions d'euros a la ciutat de Girona, segons recull un estudi encarregat pel consistori. La xifra suposa que per cada euro municipal invertit en l'esdeveniment, la ciutat n'ha recuperat 12,3. O també la dada que diu que cada espectador gasta 30,32 euros per concert. L'estudi també estima que la inversió en marca que ha rebut Girona gràcies a l'Strenes té un valor total de 180.000 euros. "Això ens situa a nivells de retorn de grans esdeveniments com Temps de Flors o Temporada Alta", ha detallat Pascual.A les bones dades objectivables, se li han de sumar les xifres que no es poden mesurar amb números i que marquen l'aspecte qualitatiu del certamen. En concret, segons el Net Promotore Score (NPS) l'Strenes rep una nota de 9,04 sobre 10, xifra semblant a l'hora de demanar als espectadors si recomanarien el festival a un conegut o familiar: un 90% responen afirmativament. Xavi Pascual, director del certamen, ha valorat que "és una propagació de bona marca del festival que fa que tingui anys de salut molt bons perquè el públic en serà el prescriptor". Un festival que, segons el director, ha confirmat les "bones sensacions" que els organitzadors havien anat recollint abans i durant el festival.El balanç final de l'Strenes també ha servit donar a conèixer el grup guanyador del premi Talent gironí. D'entre les cinc propostes que han actuat durant el certamen, el jurat ha decidit distingir el grup Carmen 113, una banda "indie" que enguany ha presentat el seu quart disc –Discutir desnudos– que s'ha imposat a North State, Pau Blanc, Caritat Humana i Sara Terraza. El jurat tenia com a prioritat veure no només l'aposta musical sinó també "la connexió" que tenien amb el públic present."La seva qualitat i posada en escena són indiscutibles i els permet ser considerats com la resposta gironina als barcelonins Love of Lesbian o als madrilenys Izal", ha subratllat el jurat. Més enllà del valor del guardó, el grup ja està contractat per presentar el seu proper disc a l'Strenes en "millors condicions", segons ha promès Pascual. Els sis components de Carmen 113 han celebrat el premi. "El reconeixement de casa està molt bé i esperem que això es tradueixi amb més concerts", ha destacat el cantant Jaume Nadal.

