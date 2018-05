​«L'aigua fecal m'ha arribat a les habitacions»

Pura Castillo al passadís de casa seva, que no arriba als 40 metres quadrats. Foto: Albert Alcaide

A punt per començar les obres El programa de finques d'alta complexitat se centra en 404 edificis. Les comunitats que estan més avançades per beneficiar-se'n són 32, entre elles la del carrer Portlligat, que estan preparades per signar els convenis d'execució de les obres tan bon punt es publiquin les convocatòries de les subvencions. L'Ajuntament calcula que aquest 2018 podrà signar-los amb uns 70 edificis, i el programa podrà beneficiar al voltant de 2.000 famílies que viuen en uns 900 habitatges de zones on s'ha detectat que les ajudes no havien arribat mai.

Estat del pati interior del número 24 del carrer Portlligat de Barcelona. Foto: Albert Alcaide

L'Aroa Rocas viu en un primer pis d'un edifici del barri barceloní de la Trinitat Nova, al districte de Nou Barris. Resideix des de fa més d'una dècada amb el seu marit i dos fills en un habitatge que no arriba als 40 metres quadrats. Tot el bloc necessita una rehabilitació. L'arqueta de les aigües fecals s'embossa sovint per l'acumulació de tovalloletes humides, cosa que té un efecte immediat: li entren les aigües brutes a casa. "Hem estat tot el Nadal traient-ne", lamenta.Quan cau una tempesta, comencen a sortir les aigües fecals del lavabo, la dutxa i fins i tot de la pica de la cuina, i així "va arribar fins a les habitacions", relata en el menjador de casa. Des d'allà es pot veure tot el pis gairebé d'un sol cop d'ull. Ella té la nevera a la cuina, però hi ha veïns que fins i tot l'han de tenir al menjador perquè no hi ha suficient espai. A l'habitació de matrimoni amb prou feines hi ha lloc pel llit i un armari. Però Rocas és de la Trinitat de tota la vida, a l'edifici hi viu la mare i fa una dècada va "encegar-se": volia aquell pis sí o sí.Aquest bloc de la Trinitat Nova, al número 24 del carrer Portlligat, serà un dels primers a beneficiar-se del nou pla de rehabilitació que l'alcaldessa, Ada Colau, ha presentat aquest dijous . Es tracta d'una finca considerada d'alta complexitat, o sigui d'aquelles que sempre han quedat al marge dels processos de rehabilitació i de les convocatòries d'ajudes públiques, a vegades simplement per desconèixer que existeixen. "No sabíem que hi havia ajudes", admet Rocas, i això que "feia falta" rehabilitar l'edifici i que ja s'ho havien plantejat amb antelació, segons afirma Carmen Anaya, una altra veïna.Les necessitats no es limiten només a arreglar l'arqueta de les aigües fecals, explica la presidenta de la comunitat, Pura Castillo. Cal renovar la instal·lació de la llum i les canalitzacions de l'edifici. Hi viuen vuit famílies i el projecte té un pressupost estimat de gairebé 50.000 euros. "És un barri molt obrer, tots treballadors i ningú té per posar 10.000 o 12.000 euros per persona", afirma Castillo, la qual assegura que també voldrien posar un ascensor, però per ara aquesta voluntat quedaria fora de les ajudes.D'entrada el 92% del cost l'ha de finançar l'Ajuntament i el 8% restant els veïns. No obstant això, l'alta complexitat de la finca farà que només hagin de pagar dues de les vuit famílies, ja que no ho hauran de fer, per exemple, les jubilades com Castillo. De totes maneres, finalment no hi haurà cap veí que hagi de pagar-ho directament. Serà la comunitat la que assumirà l'import que s'hauria de carregar a les dues famílies amb més ingressos de l'edifici. "No ens sembla bé que uns hagin de pagar i els altres no", sosté la presidenta.L'edifici va ser construït en època franquista i ja en democràcia va passar a mans de l'empresa de la Generalitat Adigsa, fins que fa uns 20 anys que va començar a vendre els pisos. Castillo el va comprar per uns 4 milions de pessetes, uns 24.000 euros al canvi. Quan va entrar-hi, només hi havia "quatre parets", i del lavabo tan sols quedava un forat a terra. Rocas i Anaya van pagar molt més pel pis, fins a uns 150.000 euros. Eren ja els anys previs a la crisi i els hi va revendre algú que va veure-hi una clara oportunitat de negoci.

