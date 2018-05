El polèmic jutge de «la Manada» va absoldre un home que va abusar de la seva filla menor

Ricardo Javier González va ser el polèmic magistrat que va emetre un vot particular en la sentència de "la Manada" . Ell demanava l'absolució dels cinc acusats, una consideració que va encendre la indignació pública i que, fins i tot, va motivar les declaracions del ministre de Justícia, Rafael Catalá, que va assegurar que el magistrat tenia un "problema singular". Però, en què es basava aquesta afirmació?González ja va dictar el 2015 una altra sentència polèmica que, en aquest cas, va acabar amb l'absolució d'un pare, per qui la Fiscalia demanava set anys de presó per suposadament haver abusat sexualment de la seva filla, llavors menor d'edat. Segons el relat del fiscal, l'home va realitzar tocaments a la menor per dins del pantaló i la calça quan els dos es trobaven dins d'un autobús. Des del punt de vista del magistrat, però, la nena es va mostrar tranquil·la, i no va manifestar cap signe "de sentir-se incòmoda, intranquil·la, inquieta o pertorbada".Sobre aquest fet, el magistrat indica que l'acte és una de les moltes maneres que tenen les persones de relacionar-se, i no demostra res, més enllà d'una forma de mostrar-se afecte inadequada "però molt allunyada del que s'exigeix per fer un reprovament penal, ni tan sols una falta de vexacions".

