L'Estat creu que ja compleix la resolució de l'ONU sobre Sànchez perquè li deixa delegar el vot

El govern espanyol assegura que ja compleix la resolució de l'ONU en què l'instava a garantir els drets polítics del diputat de JxCat Jordi Sànchez. En una resposta per escrit al portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, l'executiu central assegura que aquests drets ja es respecten perquè se li va permetre recollir l'acta de parlamentari i posteriorment ha pogut delegar el seu vot, tot i no deixar-lo assistir a un debat d'investidura.El Parlament va decidir fa un mes querellar-se contra el magistrat del Suprem Pablo Llarena perquè entén que desoeix la resolució internacional, pel veto a poder anar al Parlament per ser investit, però el govern espanyol afirma que l'ONU no va exigir tant. Segons la seva resposta, la queixa elevada per Sànchez no ha donat lloc a cap decisió del comitè de drets humans de Nacions Unides, el qual tan sols hauria procedit a demanar a l'Estat que faci arribar les seves al·legacions tant en relació a l'admissió a tràmit de la demanda com al seu fons.En aquest sentit, l'executiu central afirma que, "en traslladar a l'Estat la comunicació del senyor Sànchez, el comitè sol·licita a Espanya que adopti les mesures necessàries perquè el senyor Sànchez pugui exercir els seus drets polítics", una petició que insisteix que és automàtica i sense entrar al contingut de la demanada. De fet, veu "rellevant que el comitè no sol·licita l'adopció d'una o diverses mesures concretes" i recorda que, tot i estar en presó provisional, es va poder presentar a les eleccions del 21-D, aconseguir l'acta de diputat i emetre el seu vot a través d'una altra persona."És, per tant, criteri del govern que els drets polítics del senyor Sànchez, que consagra l'article 25 del Pacte [el Conveni de Drets Humans de l'ONU], amb les limitacions inherents a la seva situació de pres preventiu, estan sent garantits, tal i com sol·licita el Comitè", assegura la resposta del govern espanyol, que insisteix que està compromès amb tot el text i que Sànchez pot exercir els seus drets polítics "en el marc dels procediments judicials en els quals es troba immers". I afegeix: "El nostre ordenament jurídics, en desenvolupament de la Constitució espanyola, garanteix en tot moment el dret a la tutela judicial efectiva".

