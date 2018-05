El Sindicat d'Estudiants convoca una vaga aquest dijous per la sentència de «la Manada»

El Sindicat d'Estudiants fa una crida a la mobilització dels estudiants universitaris i de Secundària aquest dijous contra la sentència de "la Manada", que qualifiquen d'"escandalosa" i consideren que "se'n riu i menysprea una dona jove" que va ser agredida "brutalment per un grup de salvatges".Com a mostra de protesta, el sindicat estudiantil ha convocat manifestacions a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona a partir de les 12 del migdia, al costat de la plataforma feminista Lliures i Combatives.Els joves critiquin que s'empresonin joves, truiters i cantats de rap per criticar la monarquia i la corrupció del PP, se segresten llibres i censures revistes i es confisquen samarretes grogues amb l'argument que ''incita la violència''.A la convocatòria no s'hi ha sumat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) que consideren que aquesta vaga s'anuncia amb ''oportunisme polític'' per un sindicat que no treballa des de la base als instituts i universitats catalans.

