TVE copia el model d'èxit de l'«Info K»

TVE també tindrà un informatiu infantil. Seguint el model de l'Info K de TV3, que ha estat la diana dels retrets de l'unionisme en els darrers temps per la cobertura de fets com les càrregues policials de l'1-O o els empresonaments dels líders independentistes, el nou programa de la televisió pública espanyola portarà per títol 2.4 i s'emetrà en el canal 24h.Televisió espanyola està actualment a l'ull de l'huracà per les denúncies públiques dels treballadors sobre la manipulació de la cadena i els intents d'instrumentalització del mitjà públic per part del Partit Popular. DosPuntoCuatro s'estrenarà el dia 12 de maig i serà a les 14:20 hores. Intentarà seguir els passos de l'informatiu infantil de la televisió catalana, que en el seu dia va inspirar-se en el programa d'aquest mateix estil que ja emetia la BBC des de principis de segle.Tal com informa RTVE a la seva pàgina web, el programano només tractarà notícies d'actualitat, sinó que obrirà la porta a altres temes com la igualtat, la cultura, l'esport o l'economia.Info K s'emet des de fa 16 anys durant els quals ha rebut guardons com el Premi Unicef per la defensa dels drets dels nens, el Premi Atlas per la millor iniciativa en educació ambiental, el Premi de periodisme esportiu per la difusió de l'esport femení, el Premi de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya o el premi anual al periodisme social que atorga el Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona. També ha estat tres vegades finalista als Premis Zapping com a millor programa informatiu.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)