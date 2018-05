L'Audiència Nacional ja no considera delicte la crema de fotos del rei

L'Audiència Nacional ja no veu delicte en la crema de fotos del rei, després de l'última sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, que condemnava Espanya per haver imposat una multa de 2.700 euros als dos joves que van cremar unes fotos del rei a Girona el 2007.Ara, el tribunal espanyol emmarca el cas en la llibertat d'expressió, i considera aquests actes com una "manifestació simbòlica de rebuig i de crítica política a la Corona". Per això, l'Audiència ha decidit arxivar la denúncia que es va presentar també contra un jove que va participar en una protesta pel cas dels dos joves que van cremar fotos el 2008 a Girona.En la seva interlocutòria, el jutge recull diverses sentències que apel·len a la llibertat d'expressió, però també es basa en la sentència del tribunal europeu, que va entendre que no havia suposat un "atac personal", sinó una "crítica".La sentència d'Estrasburg va descartar la incitació a l'odi en l'acció de protesta que va tenir lloc a la plaça del Vi de Girona. Segons la resolució, Enric Stern i Jaume Roura actuaven emparats per la llibertat d'expressió i pensament i, per això, el jutge va instar l'Estat a tornar-los la quantitat corresponent a les multes -2.700 euros a cadascú- i 9.000 euros a tots dos.La resolució del cas al TEDH va arribar dos anys després que aquest tribunal obrís una investigació sobre els dos joves antimonàrquics. En un primer moment, l'Audiència Nacional els havia condemnat a 15 mesos de presó per un delicte d'injúries a la Corona (pena substituïda per 2.700 euros de multa cadascun). El seu advocat, Benet Salellas, va recórrer la sentència però, finalment, el Tribunal Constitucional la va ratificar el juliol del 2015. La sentència concloïa que cremar fotografies del rei no estava emparat per la llibertat d'expressió perquè és un acte "ofensiu" i "incitador a l'odi".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)