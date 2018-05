Valtònyc desafia avui la justícia espanyola

Sobre les informacions de la situació legal de @valtonyc aclariment: aquest diumenge acaba el termini per rebre resposta del TC sobre la suspensió d'ordre de presó. Serà a partir de dilluns que l'AN podrà comunicar en Valtònyc el termini per ingressar a presó @FreeValtonyc — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) 10 de maig de 2018

El raper Valtònyc, condemnat a tres anys i sis mesos de presó. Foto: Europa Press

"No m'hi presentaré; em quedaré a casa meva i, si volen venir-me a buscar, que vinguin, que facin el ridícul i em treguin de casa meva per haver fet unes cançons". Això és el que va afirmar fa pocs dies a Vic Josep Miquel Arenas, el raper mallorquí conegut com Valtònyc, en unes jornades on va exposar el seu punt de vista sobre la condemna a tres anys i mig de presó que li han imposat per injúries a la corona i enaltiment del terrorisme, a més d'amenaces pel contingut de les seves cançons.Aquesta és la pena a la qual s'enfronta, i que ja ha avançat que només assumirà a la força. Aquest dijous és, per a Valtònyc, l'últim dia per entregar-se a la justícia i començar a complir la condemna, si cap tribunal es pronuncia a la contra, tot i que la pilota està a mans del Constitucional.Sigui com sigui, però, l'artista ja va assegurar que no es plantejava entregar-se, ni tampoc exiliar-se, com han fet diversos dirigents independentistes catalans. "L'exili no el puc practicar", va dir, i va avisar: "Però no aniré a la presó pel meu propi peu". Així doncs, s'espera que el tribunal dicti una ordre de cerca i captura, que finalitzi amb el seu ingrés forçat a la presó.No obstant això, i segons ha informat Alerta Solidària, el termini perquè el Constitucional respongui el recurs de Valtònyc es manté obert fins diumenge i, per tant, es preveu que sigui a partir de dilluns, quan l'Audiència Nacional l'informi sobre la seva situació.Fa pocs mesos, el Tribunal Suprem va ratificar la sentència condemnatòria que anteriorment havia dictat l'Audiència Nacional, i que considerava que determinades expressions de les cançons no quedaven emparades "per la llibertat d'expressió" que invocava la defensa de l'acusat. Els arguments de l'alt tribunal eren que el llenguatge del rap havia estat extrem, provocador, al·legòric i simbòlic.L'artista ha denunciat en diverses ocasions el règim jurídic i polític de l'Estat. Sobre el primer, va indicar que derivava del "tribunal de Franco", mentre que el segon, que era un Estat que es dedicava a "perseguir la resistència cultural". "No dubteu que la màquina repressora de l'estat espanyol està molt ben engreixada", va recordar, i va sentenciar: "Ens estan utilitzant d'emissaris per a la resta de societat, però no claudicarem".Valtònyc, doncs, desobeeix i assumeix -sota la bandera de la llibertat d'expressió- totes les conseqüències. "Aquesta justícia no és justa, no hi ha una justícia independent de l'Estat", va afirmar. I per això, va argumentar que no es presentaria als tribunals, ni posaria facilitats per entrar a la presó: "Jo no faig apologia del terrorisme, i amenaçar de mort, menys, perquè qui et vol amenaçar, no et fa una cançó".

