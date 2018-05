​L'Ajuntament de Barcelona es persona pels atacs ultres a una mesquita de Nou Barris

L'Ajuntament de Barcelona s'ha personat com a acusació popular en la causa oberta pels atacs perpetrats en els darrers mesos contra un oratori islàmic del carrer Japó, a Nou Barris, i ha celebrat l'ordre dictada pel jutjat d'instrucció número 21 que prohibeix a set membres de la formació ultra Democracia Nacional apropar-s'hi a menys de 300 metres mentre duri la instrucció i fins que no hi hagi sentència ferma.El consistori, ja com a acusació popular, es va adherir la setmana passada a la petició d'aquesta mesura cautelar per part de la Fiscalia especialitzada en delictes d'odi. El tinent d'alcaldia de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, considera que l'ordre d'allunyament marca un "punt d'inflexió important" perquè "desemmascara uns grups d'extrema dreta que volien camuflar-se sota la protesta veïnal".Asens ha volgut donar un missatge de "tranquil·litat" als veïns musulmans de Nou Barris: "Després d'un any, estem més a prop que mai per acabar amb aquest focus d'intolerància". El tinent d'alcaldia de Drets de Ciutadania s'ha mostrat "preocupat" pel "fenomen creixent de l'extrema dreta" a la ciutat, "no tan vinculat a la qüestió religiosa sinó a la política en general i a atacs de caràcter racista".

