La UE podria mediar entre Catalunya i Espanya si ho volguessin les dues parts

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha assegurat aquest dimecres al parlament flamenc que voldria que hi hagués diàleg entre Catalunya i el govern espanyol. Durant la seva intervenció també ha assegurat que la CE ja ha instat a "reprendre'l".Així i tot, ha descartat que l'executiu comunitari pugui fer de mediador perquè per això "caldria que ho volguessin les dues parts", i com que no hi ha aquest acord, Juncker ha afirmat que no interferirà "en el debat sense ser convidat a fer-ho". D'aquesta manera, però, Juncker ha obert la porta a una possible mediació de la UE en cas que les dues parts ho volguessin, un escenari poc probable.En concret, Juncker ha dit: "Per una mediació cal que hi hagi un acord entre les dues parts i com que no hi ha aquest acord, i no vull interferir en el debat sense ser convidat a fer-ho, no ho faré", ha dit el dirigent comunitari.En la compareixença, amb l'assistència de parlamentaris lluint llaços grocs, Juncker ha dit que Brussel·les "té per costum respectar les decisions de la justícia" als estats membres així com "l'ordre constitucional" i ha remarcat que "no és cert" que la institució no hagi lamentat la violència policial de l'1-O. "La violència no és mai una resposta", ha reblat després demanar diàleg.

