Catalans Lliures explicarà el procés davant els principals «think tanks» liberals

Els propers 1 i 2 de juny tindrà lloc a Madrid "La Convenció 2018: el festival de la llibertat" , una trobada internacional dels principals think tanks o laboratoris d'ideologia liberal i de defensa del lliure mercat. Es tracta d'una iniciativa de la fundació New Direction, impulsada en el seu moment per l'exprimera ministra britànica Margaret Thatcher. Un fet a destacar de l'edició d'aquest any és que s'hi farà un debat sobre la situació política a Catalunya. I és que entre els think tanks que hi participen hi ha Catalans Lliures, l'associació catalana que aplega els liberals sobiranistes. Alexander Golovin, un dels fundadors de Catalans Lliures, debatrà sobre el procés amb Javier Hurtado, president de les Joventuts del Partit Popular Europeu i expresident de Noves Generacions de Tarragona. El debat serà una ocasió per internacionalitzar el procés davant d'un fòrum influent de centre dreta i on el Partit Popular hi té lligams poderosos.En la Convenció es tractaran temes com el futur del projecte europeu, el repte que suposa el proteccionisme de la nova Administració nord-americana o els efectes del Brexit. Catalans Lliures ha pogut encabir un espai perquè també el procés sobiranista hi sigui present, aprofitant l'oportunitat que oferirà la presència de destacats acadèmics i polítics d'ideologia liberal i llibertària, com l'eurodiputat britànic Daniel Hannan o l'eurodiputat xec Jan Zahradil.A la Convenció assistiran també membres del PP espanyol, com el vicesecretari general Pablo Casado i l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre. Entre els centres d'idees presents, hi haurà l'Institute of Economic Affairs (IEA) del Regne Unit, l'Institut Bruno Leoni d'Itàlia o l'organització universitària Students for Liberty, estretament vinculada a Catalans Lliures.

