El TC suspèn la nova llei de la Presidència

El Tribunal Constitucional ha suspès cautelarment la reforma de la llei de la Presidència que havia de permetre la investidura de Carles Puigdemont. D'aquesta manera, l'alt tribunal ha admès a tràmit el recurs que aquest matí ha presentat el govern espanyol després d'un consell de ministres extraordinari, i ha posat punt i final a la investidura de Puigdemont.La d'aquest dimecres era la crònica d'un recurs llargament anunciat. Tal i com estava previst, el govern de Mariano Rajoy ha presentat un recurs al Tribunal Constitucional per suspendre la reforma de la llei de la Presidència aprovada pel Parlament divendres passat. Un cop fet el recurs, el tribunal s'ha reunit d'urgència a dos quarts de set de la tarda per analitzar-ne la seva admissió a tràmit. L'acció del govern espanyol i la posterior suspensió cautelar de l'alt tribunal posa punt i final a la via legal perquè Carles Puigdemont pugui ser investit president de la Generalitat i accelera el pla D de l'independentisme per triar un candidat.D'altra banda, en la providència emesa aquest dimecres a la tarda, el TC també ha advertit el president del Parlament, Roger Torrent, i els actuals membres de la mesa de la cambra catalana. L'alt tribunal avisa del deure d'acatar la decisió dels magistrats.

El consell de ministres extraordinari Foto: Twitter: @marianorajoy

"No pot ser investit un candidat que no estigui present a la cambra", ha assegurat el portaveu del govern espanyol, Iñigo Méndez de Vigo, després de la reunió extraordinària del consell de ministres. La simple admissió a tràmit del recurs per part del TC ja suposa la suspensió immediata de la reforma legislativa. El tribunal haurà de ratificar aquesta suspensió o aixecar-la en un termini no superior a cinc mesos, amb la qual cosa com a mínim durant tot aquest temps és impossible la investidura de Puigdemont, fet que aboca l'independentisme a buscar un president alternatiu si vol impedir que, a partir del 22 de maig, es convoquin unes noves eleccions.Méndez de Vigo ha argumentat que l'acció del govern espanyol respon a la voluntat d'"impedir qualsevol vulneració o frau de llei". Ha explicat que es recorre la possibilitat d'investir de forma telemàtica un candidat i que els òrgans de govern es puguin reunir a l'exterior per impedir la participació dels dirigents que estan a l'exili en el futur Govern de la Generalitat.La reforma de la llei de la presidència, que obria la porta a la investidura a distància, estava pensada per atendre la legitimitat de Puigdemont de ser president i era el primer capítol del trajecte final per fer possible una investidura efectiva i formar Govern. Junts per Catalunya ja va assegurar dissabte després de la reunió de Berlín que, si Puigdemont no podia ser investit -descarten contravenir les ordres del TC-, s'activaria el pla D amb la data del 14 de maig ben fixada en el calendari per celebrar el ple.Amb la suspensió de la reforma, es preveu que Puigdemont faci públic qui serà el seu relleu aquesta mateixa setmana. La investidura hauria d'estar resolta abans del dimecres que ve i el futur Govern hauria de prendre possessió a finals de la setmana que ve.Pel que fa a la pugna entre Rajoy i el líder de Cs, Albert Rivera, qui ha retret al govern espanyol no haver estat prou dur contra el procés, Méndez de Vigo ha justificat que el govern espanyol va gestionar els fets posteriors al referèndum "amb responsabilitat, sabent que el moment era greu i exigia política d'estat". "Vam voler comptar amb altres partits, buscant aquest consens constitucional que ens semblava i ens sembla important", ha explicat, encara que ja tenien majoria al Senat i l'entesa comportava "determinades condicions".Tot i això, ha subratllat que, amb el recurs al TC contra la reforma de la llei de la presidència, ja s'han impugnat 26 iniciatives de la Generalitat sobre el procés, motiu pel qual "ningú té cap dubte de la voluntat del govern pel restabliment de l'ordre constitucional i estatutari". És el moment, ha seguit, d'actuar amb "lleialtat, responsabilitat i actuar amb maduresa" i s'ha mostrat confiat que "els espanyols ho valoraran".Pel que fa al clima d'entesa general amb Cs, el portaveu de l'executiu central ha afirmat que aquest "sempre ha buscat el consens i una part important del consens són els pressupostos generals de l'Estat i han estat pactats amb Cs". Així, després d'haver superat "situacions difícils i compromeses, com la crisi econòmica", ha alertat Rivera del cost que pot tenir trencar el pacte: "Qui no vulgui treballar amb nosaltres ha d'explicar als espanyols perquè volen perjudicar aquesta senda d'estabilitat i creixement".

