Un projecte de lloguer assequible a Sant Antoni topa amb la indecisió de Colau

La proposta era una de les preguntes que es volien incloure a la multiconsulta que el govern de Colau volia celebrar abans de l'estiu

El Gimnàs Social Sant Pau del Raval de Barcelona. Foto: Gimnàs Social Sant Pau

"Veiem amb preocupació com –al govern de Colau- cada cop està més lluny del carrer", admet un portaveu del centre esportiu

Un projecte de "masoveria urbana" En el projecte d'#HabitemElSantPau hi ha treballat un equip multidisciplinari de més de 50 persones, que ha estat tutelat principalment per l'equip d'arquitectes Straddle3 i l'urbanista Àlex Giménez. La intenció és que a l'edifici s'atenguin diverses necessitats sense resoldre. El 25% dels futurs habitants vindrien a través de la taula d'emergència social, el 42% serien habitatges de lloguer amb famílies que faran una aportació de capital inicial de 8.541 euros i el 33% restant no poden fer-la, però sí pagar un lloguer mensual. Aquest darrer col·lectiu és el que s'inscriu en l'anomenada "masoveria urbana": contribuirien amb la força de treball a canvi de no pagar entrada. Es tractaria que ajudessin a construir la fase final del bloc.

El Gimnàs Social Sant Pau està a cavall entre els barris del Raval i Sant Antoni de Barcelona. Són dues de les zones de la ciutat on els veïns han alçat més la veu per denunciar les creixents dificultats per accedir a un habitatge. El gimnàs va aconseguir evitar la desaparició fa uns mesos i salvar-se fins al 2020 , però sempre ha mirat més enllà. Té un projecte sobre la taula (#HabitemElSantPau) per assegurar la seva continuïtat. Suposa que l'Ajuntament compri l'espai i s'impliqui en la construcció de 47 habitatges de lloguer assequible, que a la llarga serien públics, i que contribuirien a mitigar el dèficit d'aquests pisos que pateix la ciutat. El govern d'Ada Colau n'estudia la viabilitat, però no garanteix el suport. La proposta s'havia de votar a la multiconsulta que el govern de Colau volia celebrar abans de l'estiu , però no es va aconseguir el mínim de firmes vàlides perquè es pogués incloure com una de les preguntes a sotmetre al parer dels barcelonins. Tot i això, tampoc hauria prosperat, i és que per ara la multiconsulta no es farà perquè l'oposició la va tombar . Els responsables del gimnàs la consideraven una eina més per tirar endavant el projecte, i ara busquen aconseguir directament el vistiplau municipal en el ple del 25 de maig. La imminent reobertura del mercat de Sant Antoni els arma d'arguments per defensar la proposta, davant la possibilitat que s'intensifiqui la gentrificació i s'apugi encara més el preu dels lloguers Des del Gimnàs Sant Pau volen que s'aprovi en el ple una proposició on s'asseguri que el consistori comprarà la finca, ubicada al número 46 de la ronda de Sant Pau, per garantir la continuïtat del centre esportiu, que és sensible amb els més vulnerables. Atén 800 persones gratuïtament, algunes de les quals derivades de serveis del mateix Ajuntament . El text inclou destinar l'espai també a construir habitatge protegit respectant el gimnàs i la casa fàbrica preexistent, i que s'aprofiti el projecte per provar noves fórmules de construcció i gestió d'habitatge públic.La iniciativa preveu oferir pisos de lloguer assequible de 70 metres quadrats de mitjana amb una quota mensual que podria rondar els 450 euros, molt inferior als preus de mercat, que difícilment se situen per sota dels 1.000 euros. I per arribar fins aquí planteja un model mixt de gestió entre l'Ajuntament i una cooperativa. Del preu del sòl no hi ha una estimació clara, però la construcció de l'edifici es calcula que tindria un cost que s'acosta als 5 milions d'euros: els inquilins aportarien 1,5 milions i els 3 i escaig restants, el consistori. Al cap de 15 anys, els pisos passarien a ser públics.El govern de Colau ha indicat aque està estudiant la viabilitat del projecte, tant a escala tècnica com econòmica. "El veiem amb bons ulls però la nostra responsabilitat com a govern és garantir que, si s'aprova, podrà tirar endavant", subratllen fonts municipals, les quals afegeixen que ja han traslladat als impulsors que "en cap cas" votaran en contra. En tot cas, indiquen que el govern de Barcelona en Comú no es pronunciarà fins al ple, que és quan preveu que haurà acabat d'estudiar la proposta del gimnàs.Ernest Morera, un dels responsables del centre esportiu, assegura que el govern ja els ha comunicat que s'abstindrà, i que per tant no votarà a favor. "No s'ha aplicat mai cap proposició on ells s'hagin abstingut", lamenta. En cas de confirmar-se aquesta posició en el ple, Morera la considera "un error estratègic i polític". Destaca que qualsevol millora de la ciutat, com la del remodelat mercat de Sant Antoni i la conversió dels voltants en una superilla de vianants, pot ser necessària però comporta "gentrificar" més el barri, però opina que alhora calen mesures "per evitar l'expulsió de veïns".Morera indica que l'equip de Colau ha esgrimit diverses raons per abstenir-se. Dubta de la viabilitat tècnica i de l'encaix del projecte amb la necessitat de preservar la casa fàbrica, però el gimnàs ha presentat dues propostes diferenciades, una de les quals que ja contempla salvar possibles inconvenients tècnics. També al·lega que "el preu es podria disparar", segons el relat de Morera, el qual sosté que han establert un pressupost més elevat del que els surt en els càlculs. A més, el govern sosté que no se sap si la propietat vol vendre l'edifici, malgrat que ja ha manifestat que es mostraria disposada a negociar-ho.El portaveu del gimnàs subratlla que han acudit a tocar la porta de l'Ajuntament "amb els deures fets" i un projecte "sòlid i transversal", en un moment en el qual el govern de Colau està tenint problemes per tirar endavant projectes de ciutat. "Veiem amb preocupació com cada cop està més lluny del carrer", admet. El gimnàs s'ha reunit amb la majoria de grups polítics, dels quals ha arrencat el compromís que un d'ells presentarà la proposició en el ple. A l'oposició no garanteixen que es pugui debatre aquest maig, i apunten que la proposta podria passar-se al ple de juny, però asseguren que el compromís de dur-la al ple hi és.

