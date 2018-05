El detingut pel doble crim de Susqueda critica que es «tensi» el seu dret a la defensa

La defensa del detingut pel doble crim de Susqueda (la Selva) ha presentat una queixa pel "funcionament deficient" del jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners, que investiga el cas. En l'escrit remès per l'advocat Benet Salellas al president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba, el primer argumenta que el jutjat està instruint la causa provocant "greus episodis de tensionament del dret de defensa" perquè, per exemple, no tramita els escrits presentats dins d'un termini "raonable".Les queixes de la defensa no acaben aquí. Aquest dimecres mateix, han presentat un escrit al jutjat criticant que Magentí porta 70 dies a la presó però que, des d'aleshores, no s'ha fet ni una sola diligència d'investigació més. "Encara no hem pogut exercir ni un sol minut com a defensa", critica l'advocat. Per això, acusen el jutge de fer "desatenció absoluta del cas" i demostrar una "actitud irrespectuosa" cap a l'arrestat.Entre les irregularitats que destaca, hi ha el fet que el jutjat no va notificar a la defensa les interlocutòries de pròrroga del secret de sumari (que finalment es va aixecar a principis d'abril). L'advocat subratlla que és una obligació fixada per la llei "a efectes de garantir el dret de defensa i la interposició dels corresponents recursos". A més, detalla que ho havien sol·licitat "expressament" en un escrit presentat el 21 de març.Un segon episodi és, segons el punt de vista de la defensa, "desatendre" el termini de pas a disposició judicial. De fet, Salellas ja va interposar un habeas corpus perquè considerava que s'havien exhaurit les 72 hores entre l'arrest de Jordi Magentí i el pas a disposició judicial de l'1 de març. Aleshores el jutjat ho va desestimar però la defensa argumenta que la mateixa Audiència de Girona, en el recurs confirmant la presó provisional del sospitós, "acceptava" que es podia haver excedit el temps "en funció del com es computi el termini".Una tercera queixa gira entorn a la tramitació dels escrits. En aquest sentit, la defensa sosté que el jutjat no ho fa dins d'un termini "raonable" i posa com a exemple el document presentat per la defensa el 19 d'abril demanant la transformació del cas a procediment del tribunal del jurat i la convocatòria de la compareixença fixada per la llei. "La llei preveu que es faci de forma immediata", subratlla la defensa.Salellas recorda que el 19 d'abril, a banda de sol·licitar la transformació del procediment, també va demanar que es requerís als Mossos d'Esquadra perquè entreguin al jutjat (i també a la defensa) tot el material documental que ha estat "base" de la investigació, com ara les imatges de les càmeres properes al lloc dels fets, la informació obtinguda pels senyals de telefonia dels mòbils de les víctimes i la informació de la Direcció General de Trànsit."Aquesta petició a dia d'avui no ha estat resolta malgrat la rellevància per l'exercici efectiu del dret de defensa i el dret fonamental a accedir als mitjans de prova", critica la defensa.L'advocat també sosté que, en relació a la convocatòria de compareixença fixat per la llei del Tribunal del Jurat, el jutjat està "inexplicablement" allargant els sistemes de notificació "prologant indegudament" els terminis processals. Per això, reclama al jutjat que doni "l'impuls processal pertinent i necessari al present expedient". Salellas critica que 70 dies després de l'ingrés a presó de Magentí, encara no han pogut "exercir ni un sol minut com a defensa" pel "funcionament deficient" del jutjat.

