El 30% dels esborranys de la declaració de la renda contenen errors

Els col·legiats inscrits al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya fan unes 800.000 declaracions anuals en la campanya de la renda, cosa que suposa el 40% dels 2 milions de declaracions que aproximadament es presenten a Catalunya. A partir d'aquesta realitat, el Col·legi ha fet un càlcul que els porta a assegurar que el 30% dels esborranys que facilita l'Agència Tributària espanyola tenen errors o bé els falta informació rellevant per poder complir correctament amb els deures tributaris.El Col·legi, tot i estar d'acord en la necessitat de facilitar cada vegada més el procediment de presentació de la declaració de la renda, adverteix que és una "frivolitat" pensar que la declaració de la renda, que té un manual pràctic d'instruccions de més de mil pàgines, es pugui fer només en tres minuts i fent un clic en el telèfon mòbil.Entre els errors més habituals que es poden trobar en els esborranys que envia l'Agència Tributària als contribuents hi ha aspectes relacionats amb el nombre de fills de la unitat familiar, si s'ha produït alguna separació en la parella durant l'exercici fiscal, si s'ha rebut algun tipus de subvenció per instal·lar un ascensor en l'edifici habitual o si s'ha rebut ajuts del pla PIVE per adquirir un cotxes.Els gestors adverteixen de la necessitat de revisar amb profunditat i millor amb l'assessorament d'un gestor administratiu acreditat l'esborrany i la declaració de la renda abans de signar-la. Un cop es signe i s'ingressa davant l'administració tributària la responsabilitat administrativa i fiscal és del contribuent que ha signat, adverteixen.Jordi Altayó, membre de la comissió fiscal del Col·legi, ha participat en la roda de premsa per presentar les novetats de la campanya de la renda d'aquest any. Altayó ha dit que aquesta campanya presenta molt poques novetats referides a la fiscalitat i que la major part d'aquestes només afecten als titulars d'accions del Banc Popular.Tot i això, l'expert amb fiscalitat ha subratllat que les novetats d'aquesta campanya estan relacionades amb el mecanismes que ha posat en marxa l'Agència Tributària per fer el més ràpid possible la declaració com és el porta 'Renda web', l'aplicació de mòbil o la possibilitat de fer la declaració a través del telèfon.Altayó s'ha mostrat favorable a què l'Agència Tributària "faciliti" al màxim la presentació de la declaració però ha denunciat que "no es pot enganyar al contribuent i dir-li que fer la declaració és tant fàcil com fer una partida de vídeo joc".El Col·legi també ha advertit als contribuents que és una "llegenda urbana" pensar que quan més aviat es presenti la declaració més ràpid es rebran els diners en el cas d'una declaració a retornar.Luis M. Alonso, també membre de la comissió fiscal del Col·legi, s'ha referit en la seva intervenció a les declaracions de la renda dels empresaris autònoms i ha recordat que és deduïble tota despesa que està relacionada amb l'activitat empresarial per generar uns ingressos, com per exemple convidar a dinar a un client.Alonso ha recordat que ha Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha pronunciat diferents sentències on defensa que és l'Agència Tributària la que ha de demostrar que aquella despesa d'un dinar amb un client no és atribuïble a l'activitat empresarial. Els gestors recomanen als autònoms que presentin recursos contra l'administració quan no se'ls permet deduir aquesta despesa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)