Tremosa diu que el Dalai Lama s'ha mostrat «molt sensible» amb Catalunya durant una reunió a l'Índia

Avui amb el @DalaiLama:

una hora de reunió avui amb els eurodiputats del Parlament Europeu pic.twitter.com/9ylQQnfbU5 — Ramon Tremosa 🎗🌹 (@ramontremosa) 9 de maig de 2018

Hem regalat dos llibres al @DalaiLama: "Dies que duraran anys" de @jordiborras i la versió anglesa del llibre sobre la UE escrit amb l'@aleixsarri pic.twitter.com/GMZpQDD2Kl — Ramon Tremosa 🎗🌹 (@ramontremosa) 9 de maig de 2018

L'eurodiputat del PDeCAT Ramon Tremosa ha assegurat en declaracions a l'ACN que el Dalai Lama s'ha mostrat "molt sensible" a la situació de Catalunya durant una reunió a l'Índia. Tremosa és a l'Índia en un viatge de l'Intergrup d'Amistat amb el Tibet del Parlament Europeu, i aquest dimecres ell i dos eurodiputats més s'han entrevistat durant prop d'una hora amb el líder tibetà."Hem mantingut una conversa de política internacional durant una hora llarga, sobre Europa, els recents esdeveniments als Estats Units, el cas de l'Iran...i hem parlat també de la situació del Tibet i Catalunya", ha explicat Tremosa. Segons ha dit, li ha explicat que "l'autonomia ha estat suspesa" i que hi ha "un govern a l'exili" i polítics a la presó, i el Dalai Lama ja "n'estava al cas". L'eurodiputat català ha regalat al Dalai Lama un exemplar del llibre sobre l'1-O 'Dies que duraran anys', del fotògraf Jordi Borràs.Tremosa ha assegurat que el líder tibetà "admira els valors europeus de democràcia, llibertat i drets humans", i també "com Europa ha sabut construir dècades de pau i llibertat" a través de la cooperació.Segons l'eurodiputat del PDECat, el líder budista "ha escoltat llargament" durant la seva conversa sobre Catalunya. Tremosa ha recordat que el Dalai Lama espera "des de fa 10 anys" una resposta de la Xina a la seva proposta per una major autonomia, i que Pequín "ni tan sols ha respost". En aquest sentit, ha dit que fins i tot amb el Dalai Lama renunciant a la independència, el diàleg amb la Xina ha estat impossible, una situació on creu que es poden veure paral·lelismes amb Catalunya. "En la lluita pels drets humans i la democràcia, els pobles del Tibet i Catalunya estan units", ha indicat Tremosa.L'eurodiputat català és a l'Índia en un viatge del Parlament Europeu durant el qual també s'ha entrevistat amb el primer ministre del govern tibetà a l'exili, el president del parlament i diversos diputats. Al viatge també hi participen l'eurodiputat alemany de la CDU de Merkel Thomas Mann, que és un gran coneixedor del Tibet, i el romanès de la minoria hongaresa Csaba Sógor, tots dos del grup popular europeu.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)