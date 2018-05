El Suprem assegura que els informes lliurats per Montoro confirmen la malversació

El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, assegura que els documents lliurats pel ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, coincideixen amb els indicis de malversació. En aquest sentit, afirma que les dades presentades pel ministeri no neguen l'ús de diners públics en el procés, sinó que mantenen que hi podria haver indicis de frau, tal com apunta la investigació del jutge del Suprem.D'aquesta manera, el jutge afirma que la informació remesa per Hisenda "no només no acredita que la investigació d'aquests procés sigui incorrecte, sinó que la mateixa fiscalització dels comptes de la Generalitat que s'ha dut a terme des del Ministeri d'Hisenda va detectar determinats marcadors que suggerien el que la interlocutòria de processament sosté".En una interlocutòria conjunta de 85 pàgines, Llarena destaca que els investigats han silenciat part de les manifestacions de Montoro sobre les despeses de l'1-O, ja que aquestes eren més matisades del que ells van defensar, i de fet, el ministre va apuntar a "la possibilitat material que pugui existir una mecànica de frau oculta i no confirmada".

