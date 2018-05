Llarena activa el compte enrere per suspendre els processats per rebel·lió

Nous passos endavant del Tribunal Suprem en la causa contra l'independentisme. Ara, el jutge Pablo Llarena ja ha confirmat el processament del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de 22 processats més en la causa contra catalana per rebel·lió -que també inclou malversació i desobediència- que instrueix al voltant dels fets de l'1 d'octubre i la declaració d'independència del Parlament.D'aquesta manera, s'activa el compte enrere capa l judici, amb una nova accelerada que també tomba els recursos que alguns dels dirigents polítics -com Puigdemont- van interposar, tot i que les seves defenses encara tenen temps per presentar un recurs a la sala d'apel·lacions del Suprem. Quan aquesta resolgui, s'hauran de confirmar els processaments i el Suprem podrà suspendre els diputats al Parlament que estan en presó preventiva.La confirmació de Llarena, doncs, accelera els terminis per a la suspensió de càrrecs dels processats. A partir d’ara, els encausats tenen cinc dies per presentar un recurs, que podria trigar un mes en resoldre’ls. Andreu Van den Eynde, advocat d’Oriol Junqueras i de Raül Romeva, va assegurar en una entrevista a NacióDigital que era “impossible” a nivell de terminis que les suspensions de càrrec es produïssin abans del 22 de maig, amb la qual cosa les suspensions podrien arribar a principis de juny. La suspensió afectaria aquelles persones investigades que passen a ser processades, quan hi ha indicis fonamentals que tenen relació amb els fets investigats, i així ho fa constar el jutge en una interlocutòria de processament, com la que ara Llarena trasllada. A més, aquestes persones han d'ostentar un càrrec públic i, haurien d'estar en presó preventiva, segons l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal, tot i que sobre aquest últim aspecte hi ha opinions discordants.En la seva interlocutòria, Llarena referma el delicte de rebel·lió, tot i que obre la porta -sota supòsit- a rebaixar-lo a sedició o a conspiració per a la rebel·lió, si la sala d'apel·lacions així ho considera. En "cas hipotètic que no s'acreditessin aquests delictes" -de rebel·lió-, avisa, la causa no s'hauria d'arxivar, sinó que els processats podrien ser jutjats per aquests altres dos supòsits.A bona part dels acusats, Llarena els va comunicar personalment el processament. Va ser en diverses declaracions indagatòries que van començar amb els dirigents polítics empresonats com Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Oriol Junqueras , i que han continuat aquesta setmana amb els exmembres de la mesa del Parlament i diputats investigats en la causa, com la cupaire Mireia Boya. El jutge ja va informar del processament per un delictes de rebel·lió a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Turull, Marta Rovira, Joaquim Forn, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Toni Comín, Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez. A Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila i Meritxell Serret, per altra banda, els imputa els delictes de malversació de diners públics i desobediència.En el cas de Puigdemont, Junqueras i els set consellers processats per rebel·lió, Llarena hi suma els delictes de malversació. Als exmembres de la mesa del Parlament durant l'etapa de Forcadell els processa, a més, per un delicte de desobediència. Entre ells hi ha Lluis María Corominas (PDECat), Lluis Guinó (PDECat), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDECat), i Joan Josep Nuet (Catalunya en Comú). Per desobediència també estan acusades Mireia Boya, expresidenta del grup parlamentari de la CUP, i a Anna Gabriel, exportaveu dels anticapitalistes i que està exiliada a Ginebra.En la interlocutòria de 85 pàgines, el magistrat també informa sobre els documents que va demanar al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, sobre el possible delicte de malversació, i diu que aquestes proves reafirmen el fet delictiu.

Interlocutòria del Suprem sobre els processaments by naciodigital on Scribd

