Els sindicats de presons pressionen Justícia per cessar el director de Brians 1

Els sindicats de presons tenen clar que volen fer caure el director de Brians 1, a Sant Esteve de Sesrovires (el Baix Llobregat). Per això, aquest dimecres han convocat una concentració amb un dinar popular, en què han aprofitat per dir prou i, de forma unitària, reclamar a Serveis Penitenciaris i al Departament de Justícia que forcin la seva dimissió.L'acció s'ha promogut de forma unitària entre el CSIF, CCOO, UGT i CATAC per denunciar les "irregularitats" i "vulneració del dret de llibertat sindical" que asseguren que comet el director. Precisament, la setmana passada desenes de treballadors penitenciaris ja es van manifestar en el mateix sentit.Les principals crítiques són, segons van explicar a, "l'assetjament laboral cap al personal de la presó", una actitud "dèspota i intransigent cap als treballadors", casos de "pressió" i "actituds acusatòries". Així mateix, l'acusen d'haver "manipulat" expedients disciplinaris, i destaquen la "irresponsabilitat en la gestió", així com el fet que Brians 1 encapçali la "llista negra d'agressions en presons" a funcionaris públics.Per això, aquest dimecres han tornat a demanar al director general de Serveis Penitenciaris, Amand Calderó i Monfort, que posi fil a l'agulla pel seu cessament, i que actuïn de manera "responsable".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)