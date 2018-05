​El PSOE i Cs planten Colau al Congrés a l'hora d'abordar el preu dels lloguers

Hoy con la Presidenta del Congreso, @anapastorjulian, hemos compartido la necesidad de revisar la regulación del alquiler y la oportunidad de abrir el debate en el Congreso cuanto antes. pic.twitter.com/pvf3BRikiS — Ada Colau (@AdaColau) 9 de maig de 2018

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha acudit al Congrés aquest dimecres per recollir suports per a la reforma de legal que planteja Units Podem que permeti limitar el preu del lloguer i evitar "pujades abusives", i ha denunciat que ni el PSOE ni Cs s'hagin reunit amb ella, malgrat demanar la trobada fa un mes.Colau ha mantingut trobades amb el PP, ERC, PDECat, Units Podem i la presidenta del Congrés, Ana Pastor, per demanar-los que es tramiti la proposició de llei de Podem i les seves confluències per ampliar els anys dels contractes de lloguer més enllà dels tres actuals i per poder limitar els preus dels arrendaments, mitjançant una reforma de la llei d'arrendaments urbans (LAU).Aquesta iniciativa, que el grup confederal va registrar fa més d'un mes, es troba a l'espera que el govern espanyol doni o no la seva conformitat a la tramitació parlamentària, qüestió que s'ha de resoldre abans del 22 de maig.En la seva compareixença davant els mitjans d'aquest dimecres a les portes de la cambra baixa, Colau ha censurat que el partit d'Albert Rivera no l'hagi rebut sent alcaldessa de la segona ciutat de l'Estat i de la capital de Catalunya, ha dit. "Per a què està Cs al Congrés? No li importen Barcelona i els seus habitants i un problema que amenaça milers de veïns de les grans ciutats?", ha plantejat.El partit taronja va respondre en el seu moment per carta a Colau que no comparteix la reforma legal que es planteja perquè creu que no solucionarà el problema d'accés a l'habitatge en lloguer sinó que l'agreujaria. Per debatre els assumptes municipals, Ciutadans remet Colau a la portaveu del partit a l'Ajuntament barceloní, Carina Mejías.Quant al PSOE, Ada Colau ha assegurat estar "sorpresa" pel fet que el grup del Congrés no tingui "ni un quart d'hora" per xerrar amb ella sobre la reforma de la llei i ha dit que espera "una rectificació" i que aquesta trobada es produeixi.L'alcaldessa ha defensat el projecte i s'ha remès a les regulacions que ja existeixen en altres països com Alemanya o França que poden evitar "augments abusius" dels preus del lloguer del 20 o del 30 per cent, "que no es corresponen amb els ingressos de les famílies". També considera fonamental ampliar els terminis dels contractes, ara de tres anys, perquè no és temps suficient, a parer seu, per organitzar un projecte de família."Amb el que vivim aquí amb les hipoteques, sembla mentida que el Congrés permeti que torni a passar alguna cosa semblant als desallotjaments massius per les hipoteques. És que no aprenem?", ha dit Colau, que s'ha mostrat disposada a tornar a les Corts "les vegades que faci falta i amb alcaldes de moltes altres ciutats".Pel que fa a la seva reunió amb el PP, ha explicat que s'ha mostrat disposat a parlar però que els seus punts de vista són contraris: els populars aposten per flexibilitzar el mercat per solucionar el problema, ha dit, "com si l'habitatge fos una mercaderia qualsevol".

