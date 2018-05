VÍDEO Policies espanyols brinden amb ultres de Vox per l'empresonament de polítics catalans

El Tribunal Suprem es va mantenir inflexible el passat 22 de març, tot i que la Fiscalia havia sol·licitat la llibertat de Joaquim Forn, i va mantenir el conseller d'Interior i l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, a presó. Aquell mateix dia, hores abans que Turull, Rull, Romeva, Bassa i Forcadell tornessin a l'alt tribunal i ja en sortissin en un furgó policial direcció cap a Estremera i Alcalá Meco. La decisió va ser molt aplaudida per Vox, fins al punt que l'advocat de la formació d'ultradreta, Javier Ortega Smith, va fer un discurs i va brindar en un restaurant. En un vídeo que ha publicat en exclusiva Eldiario.es , apareix el també secretari general es penja la medalla pel fet que els jutges de la Sala d'Apel·lacions veiessin amb bons ulls el criteri de Vox. En aquell àpat, els presents aplaudeixen i donen suport al discurs d'Ortega, on també diu que la interlocutòria els dona "molta força" per empresonar tots els "colpistes". Entre els assistents, segons ha pogut confirmar el mateix diari a partir de fonts policials , en alguns casos eren agents de la policia espanyola.

