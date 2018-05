Enderrock celebra 25 anys amb un número antològic dedicat a «L'Estaca»

Lluís Llach, al seu primer concert, a Terrassa.

"Un país sense autors i sense cançons seria un país inexistent", afirma Lluís Gendrau, director editorial d'Enderrock. Potser per això, el 23 d’abril de 1993 va aparèixer el primer número de la revista Enderrock , posant paraules a l'efervescència musical del país, que aleshores vibrava amb el "rock català". La publicació naixia amb la vocació de ser un mitjà que servís "de vehicle per a recollir de forma plural l’actualitat musical més immediata i adreçar-se a un públic jove i obert", segons deia la primera editorial.Vint-i-cinc anys després, amb 275 números al mercat, la publicació s’ha convertit una referència de l'actualitat musical catalana. Per celebrar la vitalitat de la proposta i posar en valor la feina feta, aquest Enderrock especial compta amb una portada exclusiva dissenyada pel músic i artista plàstic Pascal Comelade, que ha elaborat un quadre farcit de referències a la música catalana i a la història del país, amb Llach, Sisa, Pujols, Gaudí, Puig Antich, Salvat-Papasseit, una etiqueta d’Anís del Mono o Iggy Pop, entre d’altres.De manera excepcional, la revista es presenta en un format doble (números 275 i 276) que inclou la guia de festivals d’estiu 2018 que recull 75 festivals i 500 concerts recomanats i que compta amb La Pegatina en portada. El número commemoratiu també publica una cronologia amb la història d’aquest quart de segle de revista. Però el gran motiu al voltant del qual s'articula el relat són els 50 anys de L’estaca, "la cançó en català més recreada, viatjada i versionada d’arreu del món i que continua més vigent que mai".La revista situa l’himne de Lluís Llach com el número 1 de de les 100 millors cançons de la Cançó, el rànquing elaborat per la redacció de la revista que comprèn des d’A la vora de la nit, de Josep Maria Espinàs (1962), fins Temps era temps, de Joan Manuel Serrat (1980). Un dels factors que explica la transcendència de la cançó és l'enregistrament de més de 250 versions, en més de 30 idiomes diferents (podeu sentir-ne 78 en aquesta llista de Spotify ), convertida també en himne del sindicat Solidaritat a Polònia, en una cançó dels col·lectius anti-Putin a Rússia o una icona dels cantautors de la primavera àrab.Juntament amb “L’estaca” de Lluís Llach, l’any 68 va ser un any gran producció musical al nostre país, cançons que, per una raó o una altra, han esdevingut patrimoni cultural i musical català. El número especial també posa l’accent també en aquests temes. Són Què volen aquesta gent? de Maria del Mar Bonet, Paraules d’amor de Joan Manuel Serrat, D’un temps, d’un país de Raimon, La fera ferotge d’Ovidi Montllor, Noia de porcellana de Pau Riba, L’home dibuixat de Sisa, Les rondes de vi de Jaume Arnella, Petita festa de Toti Soler, El burgès de Pi de la Serra, i Visca l’amor de Guillermina Motta.El número especial també inclou un DVD amb el documental realitzat per Albert Lloreta amb guió d’Elisenda Soriguera i Joaquim Vilarnau, una producció que s’emetrà pel 33 el dia 28 de maig a les 22.30h, i que es distribueix amb el número especial de la revista. Els principals protagonistes de les cançons del 68 expliquen perquè els seus temes han esdevingut una peça clau de la història de la música del país. Lluís Llach, Joan Manuel Serrat, Jaume Arnella, Maria del Mar Bonet, Pi de la Serra, Pau Riba, Toti Soler i Sisa reflexionen sobre el fenomen juntament amb l’etnomusicòloga Maria Salicrú-Malta i amb l’estudiós Llorenç Soldevila.A banda d'aquest número especial, la revista Enderrock celebrarà durant tot aquest 2018 els seus 25 anys de vida. El tret de sortida comença aquest dimecres 9 de maig amb una festa a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm que comptarà la projecció del documental i amb la presència del pianista i arranjador de L’Estaca, Francesc Burrull. Coincidint amb l’aniversari, el Grup Enderrock també presenta la campanya de màrqueting, 25 anys de rock – 25 anys de roca, que pretén reforçar la marca i doblar la xifra de subscriptors de la revista.

