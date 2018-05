Puigdemont tria Quim Torra com a 131è president de la Generalitat

Tant se me'n dona aquest senyor, que no sé qui és, però el problema, per a mi, no ha sigut mai el president (excepte el senyor Puigdemont, que per a mi és el símbol de l'Anticatalunya). El problema són les 6 conselleries del PDECat, el partit que ha destruït la societat catalana, com a societat, i que no en podem esperar gaire res de bo.

No ho estem fent bé.

Per Pensador el 10 de maig de 2018 a les 22:02 1 0

Aquests perfils no eixamplaran la base de l'independentisme, al contrari, motiven i tenen " on fire " els unionistes El pas a l' independentisme el poden fer via ERC però mai via els ultraventilats. No pescarem cap unionista nou i els ex-convergents moderats tampoc no tornaran. Sé que no serà un comentari gaire valorat però crec que és la realitat. A nosaltres ens convendria una època de calma i inclús mediocritart que desmotivès els unionistes i que tornin a no votar molts d'ells al Parlament i que es voti a 'eix esquerra-dreta on ERC podria prendre vots unionistes .