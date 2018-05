El Suprem ja estudia incorporar Jové i Salvadó a la causa per rebel·lió

Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, després de ser detinguts el 20 de setembre Foto: ACN

El jutge Pablo Llarena ha donat trasllat a la Fiscalia per tal que es posicioni sobre si considera que el Tribunal Suprem ha d'assumir la investigació oberta a Barcelona contra Josep Maria Jové i Lluís Salvador. El passat 23 d'abril, el jutjat d'instrucció 13 de Barcelona va remetre un escrit al jutge del Suprem perquè sotmetés al seu criteri la possibilitat d'ampliar la causa per rebel·lió i incloure-hi també l'exsecretari general del Departament d'Economia i Hisenda i l'exsecretari d'Hisenda Fins ara, tots dos estan investigats a Barcelona, però el jutge ha sol·licitat que el seu cas s'uneixi als del Govern, la Mesa i els 'Jordis', que el jutge Llarena instrueix al Suprem. Abans de prendre una decisió, Llarena vol conèixer la decisió de la Fiscalia. Al Suprem Llarena ja ha processat 25 persones. Si accepta la causa del jutjat 13, aquesta xifra podria augmentar. En la sol·licitat del 13 s'apunta que ambdós són diputats i que, per tant, per la seva condició d'aforats han d'estar investigats al Suprem.En l'escrit remès el passat 23 d'abril, el jutge d'instrucció de Barcelona diu que tots dos "acceptaven plenament la possibilitat que, per aconseguir els seus fins, es requerissin actes de violència al tenir que acudir a la via de la declaració unilateral".La Guàrdia Civil va detenir els dos alts càrrecs en el marc dels registres fets a la Conselleria d'Economia el passat 20 de setembre. Les parts van rebre notificació d'aquest moviment aquest dimarts.Fonts de l'alt tribunal han informat que la Fiscalia haurà d'informar sobre "competència i continguts" abans que Llarena es pronunciï sobre si accepta o no la causa.

