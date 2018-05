ERC crítica l'«Europa de clubs d'estat» però es compromet a regenerar-la

En el marc del dia d’Europa, el 9 de maig, ERC ha volgut demostrar la seva decepció cap a la Unió Europea actual. Els republicans han denunciat “el club d’estats en el que s’ha convertit Europa” i han mostrat el seu compromís de “regeneració i construcció per a una nova Europa més justa entre persones i territoris”. En paraules de l’exeurodiputat i actual diputat al Parlament de Catalunya, Ernest Maragall, la Unió Europea “ha de reconèixer els seus pobles i les seves nacions per recuperar els seus principals eixos: democràcia i llibertat, estat del benestar, pau i creixement econòmic”.Tot i sentir-se “decebuts” amb Europa, ERC vol demostrar el seu “compromís català” en participar en la “regeneració europea i treballar per la llibertat i la democràcia de la UE”. L’actual eurodiputat del partit Jordi Solé ha denunciat que Europa i els seus líders “mirin cap a un altre costat, quan en un estat membre s’ha usat la violència davant d’una votació pacífica i quan hi ha presos polítics”. Maragall ha afegit que els polítics europeus “tampoc poden mirar cap a una altra banda quan dos dels seus millors representants, Junqueras i Romeva, estan a la presó”.Solé ha manifestat que la UE ha deixat a milions de catalans “desemparats i decebuts, després de veure com s’han violat els seus drets fonamentals”. És per això que l’eurodiputat d’ERC fa una crida a construir una nova Europa que “no doni lliçons democràtiques només fora de les seves fronteres, sinó també dins de les seves”. “Catalunya és la revolta democràtica que hauria de servir per transformar l’Europa actual”, ha conclòs Solé. L’eurodiputat també ha assegurat que a la cambra europea reben “moltes mostres de solidaritat que afirmen que se senten avergonyits amb els lideratges actuals d’Europa”.

