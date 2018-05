Torrent reivindica la contribució catalana a Europa davant del cos consular

El president del Parlament, Roger Torrent, ha reivindicat aquest dimecres les aportacions catalanes al projecte europeu en una recepció a la cambra catalana amb motiu, precisament, del dia d'Europa. "Catalunya és una societat profundament europeista, que vol contribuir amb idees que li són pròpies. Sempre ha estat a disposicióde la Unió Europea (UE) i del seu esperit", ha assenyalat Torrent en un acte que s'ha celebrat poc després que el partit ultraespanyolista Vox es querellava contra ell i membres de la mesa del Parlament -demanant-ne l'ingrés a presó- per la reforma de la llei de la Presidència.Torrent ha apel·lat als "pilars fonamentals" que van permetre la construcció de la UE -es compleixen 68 anys del discurs de Robert Schuman que va significar la posada en marxa de la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer-, i ha assenyalat, com George Steiner, que si el projecte comunitari vol entrar al cor dels ciutadans, cal "reconstruir" els valors europeus. "Es tracta d'un projecte que engloba tot el món", ha apuntat el president de la cambra, que ha evitat referències explícites al procés català.Segons Torrent, un dels reptes que afronta Europa és el de la "certa distància" que hi ha entre el projecte i la ciutadania. "Això ha generat l'aparició de moviments euroeescèptics, populismes i opcions xenòfobes", ha constatat el president de la cambra. El dirigent d'ERC ha indicat que la manera de solucionar aquests problemes passen per "la paraula" i per una idea d'Europa "arrelada en els drets democràtics, principis i llibertats que acostin als fonaments de l'estat de dret i de la democràcia".Bruno Ryff, vicedegà del cons consular i representant de Suïssa, ha agraït la invitació de la institució catalana i ha reivindicat el "projecte de pau" dels temps de Schuman, que va ser "presentat amb saviesa". A l'acte també hi han assistit dos secretaris de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós (JxCat) i Joan Garcia (Ciutadans), així com també una desena de cònsols europeus i d'altres zones del món.

