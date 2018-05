VÍDEO Uber ja mira al cel: oferirà un servei de taxis aeris

Uber ja treballa per tenir a punt un servei de taxis aeris l'any 2023. La plataforma de transport va donar a conèixer aquest dimarts durant la segona edició d'Uber Elevate Summit un prototipus del taxi aeri elèctric amb l'objectiu de començar a fer proves del seu servei de viatges aeris urbans, que anomena uberAIR, el 2020 a Los Angeles.La companyia ha indicat que ha volgut mostrar els seus avenços perquè uberAIR sigui una realitat el 2023. Per poder comptar amb aquest servei, segons ha apuntat Uber, és necessari el disseny de múltiples vehicles, una nova tecnologia de bateries, i millores en la producció i el sistema operatiu "que permetrà una operació més segura, precisa i respectuosa amb el medi ambient que contribueixi al fet que les ciutats millorin radicalment la seva xarxa de transport"."Aquest enorme esforç per disposar d'un vol amb només prémer un botó solament es pot aconseguir mitjançant una estreta col·laboració entre els sectors públic i privat, i això és exactament del que es tracten les trobades de Uber Elevate", ha assenyalat el cap de Producte d'Uber, Jeff Holden. Uber no fabricarà els vehicles, però treballarà de la mà dels líders de la indústria per produir les aeronaus d'enlairament i aterratge vertical (VTOL) dels quals disposarà la xarxa d'uberAIR.El prototipus d'Uber arriba per mitjà d'un acord d'investigació amb l'exèrcit de terra dels Estats Units, amb el qual desenvoluparà i provarà els taxis aeris. L'exèrcit finançarà parcialment el desenvolupament de la tecnologia de propulsió de rotor que permetrà el funcionament dels VTOL. A més, la plataforma de transport ha arribat a un acord amb la NASA per al desenvolupament de tecnologies de mobilitat a l'espai aeri (UAM, per les seves sigles en anglès) que generarà les dades necessàries per a la creació d'estàndards industrials, regles i procediments de l'Administració Federal d'Aviació (FAA) i altres regulacions.

