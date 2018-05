Isaac Gelabert, director del Lactium: «S'ha de perdre la por al formatge»

Gelabert considera que la ubicació ajuda a transmetre els valors de la mostra. Foto: Josep M. Montaner

El director del Lactium remarca la importància de la formació en l'elaboració de formatges. Foto: Josep M. Montaner

Isaac Gelabert, durant l'entrevista Foto: Josep M. Montaner

El Lactium, la mostra de formatges catalans torna aquest cap de setmana, 12 i 13 de maig, al Parc Jaume Balmes de Vic. Enguany celebra 10 anys i vol convertir-se en una fira referent a Catalunya. Pel seu director, Isaac Gelabert, aquesta edició i la propera són claus per consolidar aquest model . Un model que aposta també per fer cultura i divulgar l'univers del formatge artesà, per perdre-li la por al formatge.En l'entrevista a, Gelabert remarca la importància en el fet que els formatgers siguin a la fira per prescriure els seus productes. Aquest precisament és un dels "èxits" de la fira, la bona relació entre formatgers i organitzadors de la mostra. Alhora també destaca el relat que es construeix el voltant de cada formatge.- Anem fent camí. Aquest any és important i el que ve ho serà més per confirmar que volem ser una fira de referència a nivell català.- Sobretot calen més visitants, que la gent situï mentalment en el calendari des de principis d'any. Una fira de referència és això: quan tots els aficionats, apassionats i el sector del formatge es pregunta a començament d'any quan és el Lactium.- El Parc Jaume Balmes ajuda a fer una mostra diferenciada. Costa trobar fires que s'adaptin tant amb espais als valors que vol projectar. En el cas del parc es projecten els valors que volem transmetre: un espai amable, orgànic, friendly... A més, m'agrada que sigui el punt d'unió -com va dir l'alcaldessa- entre els dos Vics.- Cultura gastronòmica, cultura formatgera i el fet de perdre-li la por al formatge. El Lactium està impulsat per l'Ajuntament de Vic i ACREFA, l'agrupació que agrupa els formatgers artesans de Catalunya. Llavors el nostre deure és protegir allò que és autèntic i de qualitat. Per això parlem amb els 40 formatgers i els demanem que vinguin ells amb els seus productes elaborats a l'obrador.- Perquè és el millor prescriptor, perquè és la millor persona que defensarà el producte i perquè és part de l'experiència. Quan li compro un formatge a la persona que l'ha fet és molt més fàcil que em converteixi en prescriptor. A més, el formatge és un producte que es menja de manera compartida. Quan has conegut la persona que fa això; mentre tallis els seus formatges, explicaràs la seva història: es deia tal i feia el formatge a tal lloc. El relat és molt important.- És difícil. Tot i així hi ha peces com el concurs que ens dona molta feina i despesa, però que ens aporta la possibilitat de convidar prescriptors i professionals del sector com a jurat. Com a exemple hi ha José Luís Martín que és un guru dels formatges a Espanya. Hem aconseguit que vingui per segon any consecutiu i que faci un tast.- Abans partíem de la tipologia de la llet, però ens adonàvem que fèiem valorar formatges molt diferents. La seva valoració no era comparable. Les classificacions són molt complexes perquè són molt obertes: per tipus de llet, de tecnologia, d'ambients... Vam pensar que si ho fèiem per tecnologies restaríem tenir formatges tan contrastats en una mateixa taula. Reduïm aquesta diversitat i concentrem les característiques. La valoració dels formatges serà més homogènia.- És un formatge que es fa arreu del territori i és el més internacional, el que més s'exporta. Juntament amb el mató, el recuit, el serrat i el tupí són els formatges tradicionals catalans. En paral·lel s'està treballant per aconseguir una identificació geogràfica protegida i sembla que aquest any s'aconseguirà. Vam creure que hi havia molts factors per crear aquesta categoria. El formatge Garrotxa ha arribat per quedar-se.- Catalunya no té una tradició formatgera si ens comparem amb França, Suïssa, Itàlia o Anglaterra. Sí que és veritat que des dels anys 80 s'està fent molt bona feina amb la voluntat de recuperar formatges antics com el mató o el tupí. I s'està fent molt bona feina a nivell d'innovació i formació. La formació és essencial, sense aquesta, no hi ha futur.- De formació n'hi ha. Des del Lactium intentem buscar què falta i què és tendència. Per escollir els temes parlem molt amb els formatges. De fet, aquest és un dels èxits de la fira que tenim moltes persones vinculades amb els formatgers i els coneixen de sempre. Hi ha molta relació. Aquest any vam enviar un qüestionari amb tot un llistat de temes. I un que ens va sorprendre va ser el lactoturisme, per convertir la seva explotació en visitable. Hi ha formatgeries que 40% de la seva producció la venen a l'explotació, és a dir, venda directa. Això és perfecte perquè estàs convertint els clients en prescriptors.- És un pas important. Hem d'aconseguir que la gent entengui que és una festa del formatge. Els convidem que vinguin a un espai agradable, amable... i donem molta importància al públic familiar perquè són els menjadors de formatge del futur. Perquè així entenguin la cultura del formatge, que sàpiguen que volen i què compren, que puguin diferenciar un formatge autèntic del que no ho és. El Lactium és una festa del formatge. Ens hem d'acostar el públic, tenir un esperit divulgatiu i fer cultura del formatge.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)