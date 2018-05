Torrent reivindica la «dignitat» del Parlament després de la querella de Vox

La ultradreta afirma que es querella contra mi i tres membres més de la Mesa del #Parlament per tramitar la reforma de la Llei de Presidència. Avui és encara més fort el nostre compromís amb el lliure debat parlamentari, la dignitat de la cambra i la llibertat d’expressió. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) 9 de maig de 2018

El president del Parlament, Roger Torrent, ha contestat a través de Twitter l'anunci de Vox de querellar-se contra ell i tres membres de la mesa del Parlament per prevaricació i desobediència, a l'aprovar la modificació de la llei de Presidència.El partit ultradretà Vox, personat en la causa contra l'independentisme que instrueix el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, ha anunciat que també s'ha querellat contra Roger Torrent, i els tres membres de la mesa del Parlament, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Alba Vergés, per admetre la tramitació per modificar la llei de Presidència de la Generalitat.Vox, doncs, portarà Torrent i aquests tres membres als tribunals per un presumpte delicte de prevaricació i desobediència, i demana amb "caràcter urgent" la seva detenció i posada a disposició judicial. A més, també sol·licita que el jutge decreti el seu ingrés preventiu a la presó, sense fiança.El partit ha presentat la querella davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la decisió de modificar la llei de Presidència, que finalment va ser aprovada al Parlament el passat 4 de maig. Una decisió que ja comptava amb diverses advertències del Tribunal Constitucional, i amb l'informe desfavorable del Comitè de Garanties Estatutàries, així com dels lletrats del Parlament. Això fa "encara més greu", segons Vox, la prevaricació i la desobediència que se'ls imputa, i mostra un "absolut menyspreu" a la Constitució, l'Estatut i el reglament parlamentari.També demana, com a mesura cautelar, que es prohibeixi la celebració de qualsevol acte, ple o sessió que sotmeti a votació, aprovació i execució aquesta modificació de la llei.La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha afirmat, en una roda de premsa, que al Parlament s'hi ha de poder parlar "de tot", i ha afegit: "Seguirem plantant cara a la repressió". A més, ha constatat que la formació independentista està en contacte "permanent" amb JxCat i la CUP amb l'objectiu de fer la investidura "efectiva" en els propers dies, i ha afirmat que "és molt poc europeu" incidir en els càrrecs electes. Una decisió, considera, que segueix "allunyant" l'estat espanyol dels "valors europeus".

