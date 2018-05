JxCat avala el nomenament de consellers empresonats i exiliats

Marta Madrenas, alcaldessa de Girona i diputada de Junts per Catalunya (JxCat), ha avalat aquest dimecres el nomenament de consellers i conselleres empresonats i exiliats després de la investidura, una iniciativa que l'independentisme es planteja per als primers compassos del futur executiu, tal com va avançar ahir NacióDigital . "A mi m'agradaria molt que el nou govern restituís els consellers empresonats. Si els suspenen, que ho faci el govern espanyol a través d'una nova il·legalitat. Que Europa vegi què està fent l'Estat", ha reflexionat Madrenas en una entrevista a La Xarxa.Madrenas havia format part de les travesses per substituir Carles Puigdemont, però ha anat perdent opcions amb el pas dels dies. L'alcaldessa de Girona ha indicat que el referèndum pactat ha de tornar a situar-se al centre de l'estratègia sobiranista, tot i que també ha defensat "fer República" en la mesura que ho permeti el context de la legislatura. "Hem d'establir les condicions del dia després [del referèndum] amb el govern espanyol", ha recalcat.

