​Barcelona aprova dedicar un carrer al guàrdia urbà assassinat per ETA el 2000

L'agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona que ETA va assassinar l'any 2000 tindrà un carrer a la ciutat. El ple del districte barceloní de les Corts va aprovar aquest dimarts al vespre una proposició del PSC per instar la Ponència de Nomenclàtor a canviar el nom del carrer Institut Frenopàtic pel de Juan Miguel Gervilla, l'agent que va matar la banda terrorista. La proposta va rebre el suport de tots els grups, excepte l'abstenció de la CUP.Gervilla va morir assassinat per un comando d'ETA el 20 de desembre del 2000. L'agent va rebre dos trets quan va descobrir per atzar un comando terrorista que havia tingut una avaria al cotxe que planejava fer explotar en algun punt de la capital catalana. Segons es va saber després, l'objectiu dels etarres era el periodista Luis del Olmo.

