La Bressola se solidaritza amb els presos polítics i l'escola catalana

La Bressola es posiciona pel català Foto: ACN

La Bressola i els Amics de la Bressola han aprovat un manifest per solidaritzar-se amb els "presos polítics i encausats per la seva opinió, idees i militància sempre pacífica". Al text, també donen suport al model d'escola catalana que "treballa des de fa 40 anys de manera decisiva contra les discriminacions socials i lingüístiques", i expressen la seva "indignació" per la "situació de repressió judicial i lingüística que, des de fa més de sis mesos, pateix el Principat de Catalunya i que, sabem, es pot estendre a la resta dels Països Catalans".

El document, acordat en assemblea, denuncia també la "vulneració de les llibertat individuals, socials i dels principis democràtics fonamentals", els "atacs repetits a la llibertat d'expressió i de pensament" així com els que, asseguren, pateix la comunitat educativa "sense cap vergonya, utilitzant la por i l'amenaça"."Com a part del poble català, ens sentim atacats en primera persona", asseguren. Per això, tant els centres educatius nord-catalans com les entitats "compromeses amb la defensa de la llengua i la cultura catalanes" afirmen que continuaran defensant amb "fermesa" els seus valors fundacionals.

