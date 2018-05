Llarena cita la secretària judicial dels registres del 20-S

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha citat com a testimoni el proper 16 de maig la secretària judicial que va ser present als registres del 20 de setembre i que va haver de sortir de la Conselleria d'Economia per un teatre adjunt a l'edifici. L'ha proposat Andreu van den Eynde, advocat del vicepresident destituït Oriol Junqueras.L'endemà també compareixeran davant del jutge més testimonis, aquesta vegada proposats per la lletrada del president d'Òmnium, Jordi Cuixart. L'advocada Marina Roig cita una treballadora del departament que va estar present durant els fets del 20 de setembre i dos testimonis més. Tots ells estan citats a partir de les 10h del matí.A les declaracions també hi pot ser present la Fiscalia i les parts. El jutge també sol·licita la gravació de les càmeres de seguretat del vestíbul de la conselleria de les 7.30h del 20 de setembre a la 1h del 21 de setembre i demana la relació dels Mossos d'Esquadra que van ser a l'edifici durant els registres.

