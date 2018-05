VÍDEO Albert Rivera amenaça Rajoy amb abandonar-lo si afluixa amb Catalunya

Hemos sabido por la Fiscalía que los separatistas llevan pagando su golpe con dinero del Estado desde 2014 ante la inacción de Rajoy, que ni siquiera recurre al TC el voto delegado de los prófugos Puigdemont y Comín. Cs no legitimará esta dejación de funciones en Cataluña. pic.twitter.com/Zk6rpMP3ri — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 9 de maig de 2018

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el líder de Ciutadans, Albert Rivera, han mantingut un dur enfrontament aquest dimecres a la sessió de control al Congrés, on Rivera ha amenaçat de retirar el suport a l’executiu espanyol si aquest no “vigila de prop” el que fan els independentistes a Catalunya, i on Rajoy li ha respost advertint-lo dels perills “d’aprofitar una qüestió d’Estat” per treure’n rèdits electorals.“Comporti’s com s’està comportant en el tema de Catalunya el PSOE i ens aniria millor”, ha dit Rajoy a Rivera, que prèviament li havia retret que el seu executiu no impugnés els vots delegats de Comín i Puigdemont, així com que no controlés el suposat ús de diners públics per part de l’expresident Artur Mas per a l’organització del 9-N.El president espanyol ha atribuït la decisió de no portar al Tribunal Constitucional (TC) el vot delegat del president destituït, Carles Puigdemont, i del conseller Toni Comín, a la recomanació dels serveis jurídics de La Moncloa, que va concloure que la via per impugnar-ho eren els partits polítics. “No puc actuar de manera capritxosa i crec que el fet d’haver aplicar el 155 no em fa sospitós de res”, ha respost.Les explicacions de Rajoy no han convençut Rivera, que ha amenaçat per primera vegada de deixar d’aportar estabilitat a l’executiu. “Només li donarem suport si vigilen de prop el que fan els separatistes a Catalunya, i si no, no podrà comptar amb el nostre suport”, ha dit Rivera a Rajoy en una sessió on el líder de Ciutadans ha recordat que el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit aquest dimarts aquest recurs, i per tant Rajoy “ha d’explicar” perquè va decidir no impugnar-ho ell també.Rivera ha retret també a Rajoy la informació que publica ‘El Mundo’ segons la qual la Fiscalia del Tribunal de Comptes recull al seu informe que Artur Mas va utilitzar diners públics per al 9-N. “Això és una presa de pel, no pot ser que no vigilin els diners públics i que amb factures a càrrec de tots els espanyols ens prenguin el pèl a tots els espanyols”. Per aquest motiu li ha demanat que “vigili els diners públics” i que “si no en faci responsable algú”. “Vostè no pot mirar cap a una altra banda mentre ens donen un cop”, ha sentenciat.En la seva resposta Rajoy ha insistit recordat que el seu govern “no té legitimació activa” per recórrer contra els vots delegats de Comín i Puigdemont, i “si no hi hagués anat”. En tot cas l’ha advertit que “tenim un objectiu compartit i escenificar un suposat desacord realment o té cap interès”. “No cerc que sigui bo dedicar les seves energies a criticar el govern en qüestions d’Estat, i crec que això no li dona vots, perquè la gent veu que està ‘d’aprofitategui’ en un tema important”.Per aquest motiu Rajoy ha demanat a Rivera que es comporti “amb la mateixa lleialtat amb la que s’està comportant el PSOE”. “Simplement comportis com s’està comportant el PSOE en el tema de Catalunya i ens aniria millor a tots”, ha conclòs.

