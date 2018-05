El pols per l'anticatalanisme fa trontollar l'aliança entre Rajoy i Rivera

Hemos sabido por la Fiscalía que los separatistas llevan pagando su golpe con dinero del Estado desde 2014 ante la inacción de Rajoy, que ni siquiera recurre al TC el voto delegado de los prófugos Puigdemont y Comín. Cs no legitimará esta dejación de funciones en Cataluña. pic.twitter.com/Zk6rpMP3ri — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 9 de maig de 2018

La pugna entre el PP i Ciutadans va in crescendo. L'enèsim episodi d'una cursa que també recull l'últim CIS -que fixa que la formació taronja ha avançat el PSOE i retalla distàncies amb els populars- s'ha viscut aquest dimecres al Congrés, on Mariano Rajoy i Albert Rivera han protagonitzat un pols per exhibir-se com els principals ariets contra l'independentisme. A un any de les municipals, la relació entre els dos principals partits espanyolistes es tensa. Fins a tal punt, que Rivera amenaça de trencar l'aliança que ha teixit amb la Moncloa per desactivar el procés sobiranista català via 155.Rivera no ha encaixat gens bé que durant la sessió de control al govern Rajoy l'hagi acusat de fer d'"aprovechategui" amb les seves crítiques a l'actuació de l'executiu espanyol a Catalunya. Ciutadans retreu als populars que no hagin fet ús del recurs al Tribunal Constitucional per frenar de forma immediata els vots delegats de Carles Puigdemont i Toni Comín i ha burxat de nou en les informacions que apunten que el Govern d'Artur Mas hauria utilitzat diners del Fons de Liquiditat Autonòmic per pagar la consulta del 9-N. "Això és una presa de pèl, no pot ser que no vigilin els diners públics i que amb factures a càrrec de tots els espanyols ens prenguin el pèl a tots els espanyols. Vostè no pot mirar cap a una altra banda mentre ens donen un cop", ha etzibat Rivera.Rajoy ha argumentat que si no ha presentat el recurs contra el vot delegat és per la recomanació dels serveis jurídics de La Moncloa, que va concloure que la via per impugnar-ho eren els partits polítics. De fet, ja ha estat acceptat el recurs de Ciutadans, tot i que sense les mesures cautelars que sol·licitava. "No puc actuar de manera capritxosa i crec que el fet d’haver aplicar el 155 no em fa sospitós de res", ha deixat anar Rajoy.El líder de Ciutadans ha donat pràcticament per trencada l'entesa amb el govern espanyol si aquest no "vigila de prop" què fan els independentistes a Catalunya. Lluny, però, d'apaivagar el xoc, Rajoy ha entrat en el cos a cos amb Rivera i l'ha acusat d'"aprofitar una qüestió d'Estat" per treure'n rèdits electorals. "Comporti's lleialment com s'està comportant en el tema de Catalunya el PSOE i ens aniria millor", ha dit Rajoy a Rivera. El president ha tret pit dels 25 recursos que ha presentat davant del Tribunal Constitucional per parar els peus a l'independentisme.Les explicacions de Rajoy, però, no han fet més que embravir Rivera: "Només li donarem suport si vigilen de prop el que fan els separatistes a Catalunya, i si no, no podrà comptar amb el nostre suport". L'amenaça amb trencar l'estabilitat de govern, però, no es fa extensiva a qüestions clau com els pressupostos generals de l'Estat, on Ciutadans dona per garantit el seu suport al PP. "Tenim un objectiu compartit i escenificar un suposat desacord realment no té cap interès. No cerc que sigui bo dedicar les seves energies a criticar el govern en qüestions d’Estat, i crec que això no li dona vots", ha respost Rajoy.Mariano Rajoy s'ha vantat també del recurs que aquest dimecres presentarà el consell de ministres per impedir l'"absurd" de la investidura de Puigdemont gràcies a la reforma de la llei de la Presidència. El president espanyol ha instat l'independentisme a deixar de "marejar la perdiu" i a fer "un esforç" per formar Govern. "No s'ha de subordinar tota l’actuació política al voltant d’una persona, perquè les coses han de funcionar, la Generalitat ha de prendre decisions i la d'ara no és una situació normal", ha dit Rajoy.

