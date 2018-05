Neix el primer centre d'investigació interuniversitari català en seguretat informàtica

Sis universitats catalanes han impulsat el Centre de Recerca en Ciberseguretat de Catalunya (Cybercat), el primer centre d'investigació interuniversitari en seguretat informàtica i privadesa de dades de Catalunya. El centre, coordinat per la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, està format per l'Oberta de Catalunya (UOC), la de Lleida (UdL), la Politècnica de Catalunya (UPC), la Pompeu Fabra (UPF) i l'Autònoma de Barcelona (UAB), i integra els grups d'investigació en tecnologies de seguretat i reuneix un centenar d'investigadors.Es tracta del primer centre d'investigació català que aglutina tots els grups que investiguen en seguretat i privadesa amb l'ambició de constituir-se com un centre de referència a nivell nacional i internacional.Els seus objectius són aconseguir finançament, impulsar la seva visibilitat i convertir-se en interlocutors de la indústria i el govern, vol formalitzar i aprofundir la col·laboració en programes de doctorat i reforçar i estendre la formació d'alt nivell.Els investigadors que formen part d'aquests grups d'investigació ja treballen en articles científics conjunts, en projectes d'investigació multilaterals i en codirecció de tesi, i una vegada formalitzat el centre s'intensificaran aquestes relacions.Entre les iniciatives que duen a terme destaquen projectes relacionats com les smart cities, mobilitat del trànsit i participació ciutadana, així com en criptografia i anonimització de dades.La investigació del Cybercat vol minimitzar la informació que es recapta de l'usuari per conciliar la seguretat i la privadesa, i dissenyar protocols de seguretat que siguin beneficiosos per a totes les parts.

