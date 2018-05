Detingut a Barcelona un monitor d'ESO per demanar fotos íntimes a alumnes

Un monitor de l'Institut de les Corts de Barcelona va ser detingut aquest dimarts pels Mossos d'Esquadra per un delicte de corrupció de menors, segons va avançar El Periódico , que especifica la manera de funcionar de l'home: es va crear un perfil fals de Facebook per amagar la seva identitat i fer-se passar per una noia adolescents i l'usava per contactar alumnes del centre, totes menors d'edat d'entre 12 a 16. Un cop s'havia guanyat la seva confiança, les hi demanava que li enviessin fotografies íntimes.Segons relata el mateix mitjà, de moment, hi ha sobre una taula una desena d'afectades però la xifra es podria ampliar un cop s'hagin investigat els mòbils, tauletes i l'ordinador del detingut.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)