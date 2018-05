​Jordi Cuixart: «El judici oral és una oportunitat internacional»

El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha enviat una carta des de la presó de Soto del Real a El Món a RAC1 , on explica que se sent fort i demana que s’encomani aquesta fortalesa. “Arribats aquí ens toca donar el millor de cadascú de nosaltres individualment i col·lectivament”, apunta.A la carta, escrita el dia de Sant Jordi, Cuixart dona pistes de per on pot anar la nova estratègia dels presos: “El judici oral és una oportunitat internacional única i, com apunten les declaracions indagatòries, no la desaprofitarem”.Cuixart acomiada la carta amb un missatge de coratge: “Estimats amics, sentit d’estat, serenor, coratge i sempre militants de la tendresa”.

