La CUP manté l'abstenció a la investidura si no hi ha Puigdemont o un «programa rupturista»

.@carlesral: "Es important que entrem en un nou cicle de mobilitzacions socials que empenyin els partits, que es construeixin sobiranies i estructures públiques d'estat i que el @parlamentcat comenci a legislar amb lògica republicana". #ElsMatinsTV3 👉▶https://t.co/TbgYYhzPfm pic.twitter.com/FL8ZUteKZV — elsmatins (@elsmatins) 9 de maig de 2018

El cap de llista de la CUP-CC, Carles Riera, ha confirmat l'abstenció dels anticapitalistes a un candidat de Junts per Catalunya que no sigui Carles Puigdemont. "Avui per avui seran quatre abstencions", ha dit en una entrevista a Els matins de TV3, tot afegint que "només podríem canviar el sentit de votació si se’ns posés sobre la taula un programa rupturista" o que el candidat fos Carles Puigdemont. "No és una qüestió de noms, sinó de significat", ha reblat."No tenim indicis que ens facin pensar que que els vots de Puigdemont i Comín no es puguin exercir", ha dit al voltant del vot delegat, però ha clamat que "són persones electes i, per tant, considerem que si volem enfocar una legislatura republicana, el mínim que podem fer és fer valdre els drets civils i polítics de tots els candidats que han estat legitimats pel poble".Al voltant d'una possible investidura aquest cap de setmana, Riera ha apuntat que pot ser que en els propers dies es precipitin els esdeveniments i que, malgrat que "tot és molt incert, sembla més probable una investidura que anar a eleccions".Riera, sobre el pla de Govern cap a la independència, ha destacat que "és important que entre en un nou cicle de mobilització popular que col·loqui al davant la desobediència" i també construir sobiranies des de tots els àmbits: ajuntaments i Generalitat i ha posat d'exemple a l'escola o TV3, que estan resistint els embats de l'Estat. "Hem de construir institucionalitat republicana alternativa a Govern i Parlament perquè estan afectats pel 155", ha dit, tot afegint la necessitat de creació d'una assemblea d'electes.El portaveu de la CUP també ha considerat que "la justícia ha de ser criticable i qüestionada. A l'estat espanyol, això és impensable, per la deriva autoritària". Pel que fa als episodis de violència amb llaços grocs o trets a balcons on hi ha estelades, Riera ha volgut remarcar que la violència és el que ha fet l'Estat amb el 155 o els exiliats i ha demanat, per altra banda, seguir amb la mobilització pacífica.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)